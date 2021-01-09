Survivor başlıyor: İsmail Balaban yarışmacı olarak seçildi! Survivor 2021'de ter dökecek olan İsmail Balaban kimdir?

Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü'nde doğan İsmail Balaban'ın annesi Gülsüm Balaban, babası ise Hasan Balaban'dır. Başarılı güreşçinin Turan isminde bir ikiz kardeşi vardır.

İsmail Balaban Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim hayatına devam etmektedir.

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazanan Balaban, 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivanlık unvanını aldı.

Balaban, 2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ise finalde Fatih Atlı'ya kaybetti ve ikinci oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.