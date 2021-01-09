Survivor Türkiye yarışmacısı Meryem Kasap kimdir? Survivor Meryem Kasap ve kaç yaşında?

"Merhaba ben Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 Trabzon doğumluyum. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğüyüm. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendim, sporla tanışmam lise yıllarımda başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadım, daha sonra bireysel spor yapma kararı aldım ve atletizme yöneldim. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladım, 2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçtim.

Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladım ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandım. Eğitim ve spor hayatımı aynı anda yürüttüm. Kararlılığım ve azmim sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştım ve milli takıma seçildim.

Devam eden yıllar içinde bu başarılarım da devam etti ve ülkemi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladım. Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda ülkeme madalya getirdim. Tabii, bu süreç içinde lisans öğrenimimi de tamamladım ve mezun oldum. 12 yıllık spor hayatımın 8 yılı milli takım sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti.

Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken aynı kararlılık ve azimle fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyorum.

Spor geçmişim, hırsım, azmim ve bitmek bilmeyen yüksek enerjim sayesinde Survivor'da iz bırakanlardan olacağım."