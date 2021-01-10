Haber hattı

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Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
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Cenk Tosun sessizliğini bozdu
İNGILTERE Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Everton, Rotherham United'ı uzatmalara giden maçta 2-1 yenerek tur atlarken milli golcümüz Cenk Tosun 357 gün sonra ağları havalandırmayı başardı. Uzun aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkan Cenk, 9. dakikada ağları sarstı. 56. dakikada Olosunde ile Rotherham skora denge getirdi. Uzatmalara giden mücadelede 93. dakikada Doucoure, Everton'a turu getiren golü kaydetti: 2-1.

Yusuf Yazıcı negatife döndü
FRANSA Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'deki performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini üstünde toplayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçen hafta virüse yakalanmıştı. Covid-19 testi pozitif çıktığı için izolasyona alınan yıldız oyuncu dün sosyal medyada hastalığı atlattığı açıkladı. Son testi negatif çıkan Yusuf, yeniden antrenmana başladı. Bu sezon 22 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı; 11 gol ve 4 asistle kariyerinin en parlak dönemini geçirdi

Madrid kara teslim oldu
LA Liga'da yoğun kar yağışı nedeniyle dün oynanması planlanan Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçının ertelendiği açıklandı. Filomena fırtınasının etkilerini yaşayan İspanya'da Bilbao, cuma günü Madrid'e gitmek için harekete geçse de Başkent'e inmenin güçlüğü nedeniyle geri dönmek durumunda kaldı. Wanda Metropolitano'nun maç için uygun koşullarda olmadığı aktarılırken, ertelenen maç için henüz bir tarih açıklanmadı. Ancak yoğun fikstürden dolayı 10 Mart tarihi öne çıkıyor.

Forma değiştirmek yasak!
ASTON Villa-Liverpool FA Cup karşılaşmasında ev sahibi takım, oyuncularının birçoğunun Koronavirüs'e yakalanmasının ardından gençlerle sahaya çıktı. 4-1 yenilgiye engel olamayan Aston Villa'nın tek golünü atan 17 yaşındaki Barry, maç sonu hatıra kalması için Fabinho ile formalarını değiştirdi. Ancak takımın yardımcı antrenörü, formasını geri almasını söyledi. Fabinho'yu tünelde yakalayan 17 yaşındaki genç futbolcu formasını geri istedi.

Warriors, zoru başardı
NBA'DE Golden State Warriors, 22 sayı geriye düştüğü mücadelede Los Angeles Clippers'ı 115-105 mağlup etti. Stephen Curry'nin 38 sayı, 11 asistle "double double" yaparak yıldızlaştığı maçta Warriors'ta Andrew Wiggins 16, Eric Paschall 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Clippers'ta Paul George'un 25 sayı, 7 asist ve Kawhi Leonard'ın 24 sayı, 4 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi. Utah Jazz ise 25 üç sayı isabetiyle kulüp rekorunu kırdığı maçta Milwaukee Bucks'ı 131-118 mağlup etti. Jazz'da Donovan Mitchell 32, Jordan Clarkson 26 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

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