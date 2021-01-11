Haber turu

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında Türk Telekom'u 84-72 yendi. Müsabakanın ilk yarısını Darüşşafaka Tekfen 44-41 önde tamamladı. Günün diğer maçlarında HDİ Sigorta Afyon Belediye, Gaziantep Basket'i deplasmanda 88-84 mağlup ederken,NBA'DE Charlotte Hornets'ın 19 yaşındaki oyun kurucusu LaMelo Ball, Atlanta Hawks karşısındaki 22 sayı, 12 ribaunt, 11 asistlik performansıyla NBA tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu oldu. Milwaukee Bucks'a 100-90 yenilen Cleveland Cavaliers'ta ise Cedi Osman 9 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.SÜPER Lig'de teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu'yu göreve getirdi. Sarıkırmızılı kulüp, 53 yaşındaki Rumen çalıştırıcı ileDün şehre gelen Petrescu, resmi mukaveleye imza attı. Kayserispor sosyal medyadan, "Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz" mesajını paylaşırken, tecrübeli teknik adam da,dedi.