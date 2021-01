Bakan Kasapoğlu, motosiklet ve otomobil milli sporcularını konuk etti

Bakanlık Merkez Bina'da gerçekleşen kabulde Bakan Kasapoğlu, "İnanıyoruz 2021 yılında da bu öncü başarılar daha büyük başarılarla taçlanacak" dedi. Bakan Kasapoğlu, "Sizler milletimizin her daim gururusunuz. Bu anlamda sizlerin bizlere yaşattığı bu değerli başarılar inanıyoruz ki arta arta devam edecek ve sizler pandemi sürecine rağmen pek çok anlamda başarıyı pek çok anlamda bu mutluluğu bizlere yaşattınız. Biz hep ifade ediyoruz pandemi süreci güçlenerek fırsata dönüştürerek geçireceğiz diye hamdolsun her alanda sporcularımız sizlerde dahil olmak üzere çok anlamlı başarılar elde ettiniz. Böylesine zor bir süreçte halkımıza yüzmesiyle, cimnastiğiyle arkadaşımızın almış olduğu dereceyle ve sizlerin özellikle gayretleriyle pek çok başarıyı yaşadınız ve inanıyoruz 2021 yılında da bu öncü başarılar daha büyük başarılarla taçlanacacak. Hep iddiamız tüm branşlarda diyoruz birini diğerinden ayırt etmeksizin devlet olarak sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde gayretimizi çabamızı tüm branşlarımızı istifadesine sunuyoruz. Ben özellikle bu çerçevede yetenek taraması bizim için çok önemli bir proje. Yetenek taramasının da güçlü sportif yarınlarına da önemli bir aşama kat ettireceğini ifade etmek istiyorum. Tabi bugün Toprak var, Cem var onların izinden giden sporcular var. Berkay, Deniz, Can, Bahrettin, Alaattin, Asrın arkadaşlar bizleri hem bugünlere dair ümitleri hem yarınlara dair çok büyük imkan olarak görüyoruz sizleri ve sizlerin başarısında emeği olan herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"ALT YAPIMIZ MOTOR VE OTOMOBİL SPORLARINDA DA CİDDİ GELİŞİM GÖSTERDİ"

Bakan Kasapoğlu, 'Bizim alt yapımız son 18 yılda her branşta olduğu gibi motor ve otomobil sporlarında da ciddi gelişim gösterdi" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda her geçen gün daha yukarılara taşımaya da kararlıyız yatırımlar var en güzide şekilde organize ettiğimiz organizasyonlar var biliyorsunuz pandemi nedeniyle bazılarına belki ara verdik ama inşallah bundan sonra daha güçlü bir şekilde bunları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. FIA çok olumlu dönüşler var hep konuştuğumuz gibi biliyorsunuz ülkemiz bu tür organizasyonlarda artık isteyen ziyade istenilen konuma geçti. Bu çerçevede de 2021 pek çok şampiyonaya pek çok müsabakaya ev sahipliğimizle geçecek ve bunları da yine milletimize yakışır bir şekilde sıcak samimi bir ev sahipliğine ve en kaliteli organizasyon düzenleyen ülke olarak da başarıyla gerçekleştireceğiz tabi kamu oyunda gençlerimizin özellikle farklı branşlara olan ilgisini artması da bizler için açıkçası çok sevindirici yani biz hep sporu birkaç branştan ibaret görmediğimizi ifade ederken gelinen noktada da halkımızın, gençlerimizin bu anlamda pek çok farklı branşa olan ilgisi de bizi ayrıca mutlu kılıyor."

"GELENEKSEL SPOR DALLARINA BİR SPOR TESİSİ AÇTIK"

Az önce cumhurbaşkanının teşrifiyle geleneksel spor dallarına bir spor tesisi açtıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Ankara'ya kazandırdığımız tesis belki Türkiye'nin bu anlamda öncü bir tesistir. Bunları da aşama aşama ülkemizin pek çok noktasına diğer tesisler olduğu gibi yayacağız ve halkımızın bu anlamda erişimini kolaylaştırma noktasında da gayretlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Halkımızın bu anlamda erişimine en önemli faktörlerden bir tanesi gece gündür erişim adına da biliyorsunuz tesislerimi 7/24 hizmet kalitesinde halkımızın erişime açtık. Buda bizim için apayrı bir mutluluk kaynağı tabi siz değerli genç arkadaşlarım burası sizin bakanlığınız gençlik ve spor bakanlığı bakanlığımızın tüm tesisleri sizin tesisleriniz o yüzden bakanlığımızı sadece bu tür kabullerde değil her zaman kapılarının size her daim açık olduğunu ifade etmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.