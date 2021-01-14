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Formula 1 pilotu koronavirüse yakalandı

'nda mücadele eden Ferrari'nin Monakolu sürücüsü 'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 22:02 ABONE OL
Formula 1 pilotu Charles Leclerc koronavirüse yakalandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Leclerc, durumunun iyi olduğunu ve Monako'daki evinde izolasyon sürecinin başladığını belirtti.

Formula 1'de geçen sezon Sergio Perez, Lance Stroll ve Lewis Hamilton, geçen hafta ise Lando Norris'in koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Avustralya ve Çin etapları Kovid-19 nedeniyle ertelenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun, 26-28 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'si ile başlaması planlanıyor.

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Formula 1 pilotu Charles Leclerc koronavirüse yakalandı
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