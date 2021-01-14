Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Nadal Avustralya'da antrenörsüz yarışacak

Nadal 'da antrenörsüz yarışacak

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol , sezonun ilk grand slam turnuvası Açık'ta antrenörsüz mücadele edecek.

AA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 16:15 ABONE OL
Nadal Avustralya'da antrenörsüz yarışacak

Nadal'ın antrenörü eski İspanyol tenisçi Carlos Moya, sosyal medya sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avustralya'ya yolculuğu öncesi yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Bu konuyu Nadal ile konuştuğunu belirten Moya, "Rafael ile ortak karar aldık. Avustralya'ya gitmeyeceğim ve karantina sürecimi İspanya'da ailemin yanında geçireceğim." ifadelerini kullandı.

Tek erkeklerde dünya 3 numarası Avusturyalı Dominic Thiem'in antrenörü Nicolas Massu'nun da Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Avustralya Açık'a yine de katılmayı hedefleyen Şilili çalıştırıcının birkaç gün içinde yeniden teste gireceği ve sonucun negatife dönmesi halinde turnuvanın düzenleneceği Melbourne kentine gitmeyi planladığı belirtildi.

Kurallar gereği, 8 Şubat'ta başlayacak Avustralya Açık'a katılacak tenisçi ve takımlarının, turnuvanın 15 gün öncesinde oyunların düzenlendiği Melbourne kentine gelerek belirlenen yerlerde karantinaya girmesi gerekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Neslihan Atagül'den kötü haber! Hızla kilo veren oyuncu Neslihan Atagül'ün hastalığı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika: Yasaklar ne zaman bitiyor? 16-17 Ocak 2021 Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika haber: Güzel oyuncu Hayal Kahraman Özalp 11 yıllık evliliği bitti! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su boşandı!
Son dakika haberleri: Aleyna'nın katil zanlısı İranlı Shayan Kheyrian cezaevinde intihar etti
Son dakika haberi: Şarkıcı Hadise koronavirüsü yendi ama bu kez de başka hastalık ortaya çıktı!
Son dakika haberler: Koronavirüs aşılarında 81 il için sıcak gelişme
Nakdi destek ödemelerinde SON DAKİKA gelişmesi: Nakdi ücret desteğine yüzde 21.56 zam yapıldı
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ilişkisine yakın dostları İbrahim Büyükak'tan ilk yorum!
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı
Son dakika haberi: Whatsapp skandalı sonrasında Türkiye'den Instagram ve Facebook adımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Nadal Avustralya'da antrenörsüz yarışacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA