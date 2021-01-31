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Yaren’den bir rekor daha!

Tokat’ta hem okul hem de spor hayatındaki başarısıyla birçok sporcuya örnek olan Milli Atlet Yaren Yıldırım (17),’da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışlarında 50 metre engelli koşuda 7.19’luk zamanıyla salon U20 Türkiye rekoru kırdı.

MİHRİBAN KOÇAKER
Giriş Tarihi: 31.1.2021 12:15 ABONE OL
Yaren’den bir rekor daha!

İstanbul Ataköy'de yapılan Olimpik Deneme Yarışmaları'nda bayanlar 50 metre engellide Spor Tokat Projesinden aldığı güç ile Tokat'ı temsil eden Tokat 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Öğrencisi Rekortmen Milli Atlet Yaren Yıldırım (17),7.19 ile salon U20 Türkiye rekoru kırdı. Eski rekor 7.38 ile Öznur Gültekin'e aitti. Antrenörü Kamuran Karabulut ile sıkı bir antrenman programı uygulayarak haftada 6 gün antrenman yapan Tokatlı Milli Sporcunun rekoru memleketinde sevinçle karşılandı.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı'nın himayesinde başlatılan Spor Tokat Projesiyle spor altyapısı ve sporcuya verilen maddi ve manevi desteklerin en somut meyvelerinden biri olan Milli Atlet Yaren'in 4 yıllık spor geçmişinde birçok derecesi bulunuyor. Bunlardan bazıları;15 Temmuz 2019 tarihinde Balkan Yıldızlar Şampiyonası'nda ikinci olarak Gümüş madalya, 13 Eylül 2020 tarihinde 14 ülkenin katıldığı Balkan Gençler Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı adına ikinci olarak Gümüş Madalya, 100 metre Engelli'de 13.91 saniyelik dereceler olarak kayda geçti.

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Yaren’den bir rekor daha!
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