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Gülle’de Avrupa Barajını geçtik!

' da devam etmekte olan Büyükler ve U20 Salon Atletizm Türkiye Şampiyonasında Gülle atma kadınlar yarışmasında Tokatlı başarılı sporcular Avrupa barajını geçti

MİHRİBAN KOÇAKER
Giriş Tarihi: 7.2.2021 14:16 ABONE OL
Gülle’de Avrupa Barajını geçtik!

stanbul' da devam etmekte olan Büyükler ve U20 Salon Atletizm Türkiye Şampiyonasında Gülle atma kadınlar yarışmasında Tokatlı başarılı sporcular Avrupa barajını geçti

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı öncülüğünde yürütülen Spor Tokat Projesi kapsamında Gülle atma sporunun başarılı sporcuları Avrupa barajını geçmeyi başardı. İstanbul' da devam etmekte olan Büyükler ve U20 Salon Atletizm Türkiye Şampiyonasında Spor Tokat Projesi atletleri tarih yazdı.

Gülle atma kadınlar yarışmasında Antrenörleri Mustafa Erol Karaca ile sıkı çalışan başarılı sporcu Büşra Hatun Ekinci 14.18 metrelik derecesi ile Türkiye şampiyonu olurken yine aynı kategoride yarışan Sporcu Zeynep Hilal Adıgüzel ise 14.00 metrelik atışıyla Türkiye İkincisi olurken her iki sporcu da U20 Avrupa Şampiyonası barajını geçerek, tarihi bir başarıya imza attı.

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Gülle’de Avrupa Barajını geçtik!
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