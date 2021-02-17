Rafael Nadal, 2-0'dan maç verdi! Stefanos Tsitsipas'dan tarihi galibiyet...

Dünyanın en başarılı tenisçileri arasında ilk sıralarda yer alan 34 yaşındaki İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta şok yaşadı. Avustralya Açık çeyrek final maçında Stefanos Tsitsipas ile karşı karşıya gelen Rafael Nadal, 2-0 öne geçtiği mücadeleyi 3-2 geride tamamladı ve Avustralya Açık'a veda etti.

Tarihi bir başarıya imza atan Tsitsipas, Nadal'ı 3-6, 2-6, 7-6, 6-4 ve 7-5'lik 5 set sonucu mağlup edip 22 yaşında bu başarıyı yakalayan genç isimlerden birisi oldu.

Tsitsipas, Avustralya Açık yarı finalinde Medvedev ile karşı karşıya gelecek.