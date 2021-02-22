Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Cumhurbaşkanından belgesini aldı gözünü olimpiyatlara dikti

Cumhurbaşkanından belgesini aldı gözünü olimpiyatlara dikti

’da yaşayan ve hem yetim hem engelli olan genç sporcu , Cumhurbaşkanı 'dan sporcu bursu belgesini aldı ve gözünü 2028 olimpiyatlarına dikti.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 22.2.2021 10:42 ABONE OL
Cumhurbaşkanından belgesini aldı gözünü olimpiyatlara dikti

Bir kolu olmamasına ve 7 yaşında babasını kaybetmesine rağmen hayata spor ile bağlanan Erhan Yağız Söylemez (18), Devletin belirlediği 52 vakıf üniversitesinin milli sporculara burs verdiğini öğrenip başvuruda bulunarak yüzde yüz burs almaya hak kazandı. Söylemez, milli sporcu bursu tanıtım toplantısında burs belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Gözünü 2028 olimpiyatlarına diken milli sporcu, buradan şampiyonluklarla dönmeyi hedefliyor.

"HAYATA KÜSMEDİM BAŞARDIM"

Hocalarının yönlendirmesiyle 8 yıl önce tekvandoya başladığını ifade eden Erhan Yağız Söylemez, "7 yaşında babamı kaybettim. Engelli olarak dünyaya geldim ama hayata küsmedim. Futbolcu olmayı çok istiyordum ama hocalarım beni tekvandoya yönlendirdi. Bende 5'inci sınıfta tekvando yapmaya başladım. Türkiye üçüncüsü olmayı başardım. 2019 yılında milli sporcu olmaya hak kazandım. Engelli milli sporculara burs verildiğini öğrendim. Başvurdum, kabul gördü. Düzenlenen törenle burs belgemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldım. Hedefim 2028 olimpiyatlarına katılıp başarı elde etmek" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Eskişehir'deki aile katliamında şok detay! Katilinin fotoğrafının altına bu yorumu yazmış...
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim planlamasını duyurdu! İlkokul, ortaokul ve liseler okullar ne zaman açılacak?
Son dakika... Huysuz Virjin'in mirası için harekete geçtiler! İşte Seyfi Dursunoğlu'ndan kalan miras...
Son dakika | Seçim barajında karar verildi; İşte tek başına ve ittifaklı yeni seçim barajı
Son Dakika Haberi: İstanbul'da doktorları bile şaşkına çeviren olay: Baş ağrısı ve yüksek tansiyonun sebebi...
Şarkıcı Gülşen öyle bir şey giydi ki... Gülşen'in son paylaşımına "Ses var tarz yok' yorumları yağdı...
Meltem Miraloğlu'nun sokaklarda yaşadığı haberi şok etmişti! Son halini paylaştı
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da büyük kazanç kapısı oldu! Sanatçılar bile bu işe yatırım yapıyor!
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili açıklama: Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek?
SON DAKİKA: Evinin bahçesinde temizlik yaptığı sırada buldu ve hayatının şokunu yaşadı! Polisler hemen harekete geçti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanından belgesini aldı gözünü olimpiyatlara dikti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA