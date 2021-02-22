Cumhurbaşkanından belgesini aldı gözünü olimpiyatlara dikti

Bir kolu olmamasına ve 7 yaşında babasını kaybetmesine rağmen hayata spor ile bağlanan Erhan Yağız Söylemez (18), Devletin belirlediği 52 vakıf üniversitesinin milli sporculara burs verdiğini öğrenip başvuruda bulunarak yüzde yüz burs almaya hak kazandı. Söylemez, milli sporcu bursu tanıtım toplantısında burs belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Gözünü 2028 olimpiyatlarına diken milli sporcu, buradan şampiyonluklarla dönmeyi hedefliyor.

"HAYATA KÜSMEDİM BAŞARDIM"



Hocalarının yönlendirmesiyle 8 yıl önce tekvandoya başladığını ifade eden Erhan Yağız Söylemez, "7 yaşında babamı kaybettim. Engelli olarak dünyaya geldim ama hayata küsmedim. Futbolcu olmayı çok istiyordum ama hocalarım beni tekvandoya yönlendirdi. Bende 5'inci sınıfta tekvando yapmaya başladım. Türkiye üçüncüsü olmayı başardım. 2019 yılında milli sporcu olmaya hak kazandım. Engelli milli sporculara burs verildiğini öğrendim. Başvurdum, kabul gördü. Düzenlenen törenle burs belgemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldım. Hedefim 2028 olimpiyatlarına katılıp başarı elde etmek" dedi.