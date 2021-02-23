Tiger Woods kimdir, kaç yaşında, nereli? Trafik kazası geçiren Golf’ün efsane ismi Tiger Woods son sağlık durumu nedir?

Tüm zamanların en başarılı golf sporcusu olarak kabul edilen Tiger Woods'un sabah saatlerinde ABD'nin Los Angeles eyaletinde aracıyla trafik kazası geçirdiği son dakika olarak açıklandı. Kaza yerinden paylaşılan görüntülerde Woods'un içerisinde bulunduğu SUV sınıfı aracın kullanılamaz hale geldiği görülürken ünlü sporcuyla ilgili detaylar öğrenilmek istenerek Tiger Woods kimdir, kaç yaşında, nereli, son sağlık durumu nedir? sorusuyla araştırmalar yapılıyor.
Ünlü Golf sporcusu Tiger Woods'a ilişkin son dakika sağlık durumu detayları ve diğer tüm detaylar şöyle;
Yerel kaynaklara göre, Tiger Woods'un aracı Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde giderken takla atarak yoldan çıktı.
Olay yerine gelen acil kurtarma ekipleri Woods'u araçtan güçlükle çıkararak yaralı halde hastaneye kaldırdı.
Woods'un sağlık durumu hakkında detay paylaşılmazken, aracın ciddi şekilde hasar gördüğü kaydedildi.
Başka aracın karışmadığı kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.
Son dakika: Golf efsanesi Tiger Woods trafik kazası geçirdi! | Video
Eldrick Tont "Tiger" Woods(d. 30 Aralık 1975) tüm zamanların en başarılı golfçüsü.
Dünya birincisi olarak, 2008'de 110 milyon $ almıştır ve saniyede 148 $ kazanmaktadır.
1997 Masters Turnuvası'nı 12 vuruş farkla kazanarak rekor kırmıştır. Woods bu büyük turnuvayı kazanan ilk siyahi golfçüdür.