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kimdir, , ? Trafik kazası geçiren ’ün efsane ismi Tiger Woods son sağlık durumu nedir?

Dünyaca ünlü sporcusu ’un ’nin eyaletinde sabah saatlerinde trafik kazası geçirerek yaralandığı bilgisi son dakika olarak duyuruldu. SUV sınıfı bir otomobilde bulunan Woods’un hurdaya dönen araçtan özel ekipmanlarla çıkarıldığı bildirilirken efsane golfçüyle ilgili detaylar merak edilerek , , , son sağlık durumu nedir? sorusuyla araştrımalar yapılmaya devam ediyor. Tiger Woods son sağlık durumu ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.2.2021 23:28 Son Güncelleme: 23.2.2021 23:29 ABONE OL
Tiger Woods kimdir, kaç yaşında, nereli? Trafik kazası geçiren Golf’ün efsane ismi Tiger Woods son sağlık durumu nedir?

Tüm zamanların en başarılı golf sporcusu olarak kabul edilen Tiger Woods'un sabah saatlerinde ABD'nin Los Angeles eyaletinde aracıyla trafik kazası geçirdiği son dakika olarak açıklandı. Kaza yerinden paylaşılan görüntülerde Woods'un içerisinde bulunduğu SUV sınıfı aracın kullanılamaz hale geldiği görülürken ünlü sporcuyla ilgili detaylar öğrenilmek istenerek Tiger Woods kimdir, kaç yaşında, nereli, son sağlık durumu nedir? sorusuyla araştırmalar yapılıyor.

TIGER WOODS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, SON SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Ünlü Golf sporcusu Tiger Woods'a ilişkin son dakika sağlık durumu detayları ve diğer tüm detaylar şöyle;


TIGER WOODS SON SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Yerel kaynaklara göre, Tiger Woods'un aracı Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde giderken takla atarak yoldan çıktı.

Olay yerine gelen acil kurtarma ekipleri Woods'u araçtan güçlükle çıkararak yaralı halde hastaneye kaldırdı.

Woods'un sağlık durumu hakkında detay paylaşılmazken, aracın ciddi şekilde hasar gördüğü kaydedildi.

Başka aracın karışmadığı kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Son dakika: Golf efsanesi Tiger Woods trafik kazası geçirdi! | Video


TIGER WOODS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Eldrick Tont "Tiger" Woods(d. 30 Aralık 1975) tüm zamanların en başarılı golfçüsü.

Dünya birincisi olarak, 2008'de 110 milyon $ almıştır ve saniyede 148 $ kazanmaktadır.

1997 Masters Turnuvası'nı 12 vuruş farkla kazanarak rekor kırmıştır. Woods bu büyük turnuvayı kazanan ilk siyahi golfçüdür.

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Tiger Woods kimdir, kaç yaşında, nereli? Trafik kazası geçiren Golf’ün efsane ismi Tiger Woods son sağlık durumu nedir?
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