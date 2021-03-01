Son dakika | Statlarda seyircili maçlar başlıyor! Bakan Kasapoğlu açıkladı

Spor yasası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu yeni yasayla birlikte kulüpler ve federasyonlar şeffaf olacak. Yeni yasa ile mali ve idari disiplin ve bununla birlikte sorumluluk güçlü bir şekilde olacak. Transfer yapıyor. Ne yapıyor? Borçlanıyor. Ardından başka bir transfer yapıyor. Borçları katlayarak bırakıp gidiyor. Gelen yönetici bir ton borçla işi devralıyor. Bunun önüne geçeceğiz.