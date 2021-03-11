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öğrencisi milli atlet Türk atletizm tarihine geçti

() Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi ve milli atlet , Polonya’nın Torun kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında erkekler sırıkla atlama finalinde beşincilik elde etti.

İHA
Giriş Tarihi: 11.3.2021 13:54 ABONE OL
MEÜ öğrencisi milli atlet Ersu Şaşma Türk atletizm tarihine geçti

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, sırıkla atlama kategorisinde Türk atletizm tarihinde elemeleri geçerek finale kalan ilk milli atlet olan Ersu Şaşma, şampiyona finalinde 5,30 ve 5,60 metre engellerini ilk hakkında geçti. Şaşma, 5,70 metre engelini de ikinci hakkında geçerken, 5,80 metre engelini ise üç hakkında da geçemeyerek şampiyonayı beşinci sırada tamamladı ve Türk atletizm tarihine geçme başarısını gösterdi.

MEÜ öğrencisi Şaşma, milli atlet Ruhan İşim'in 23 yıldır kırılamayan sırıkla atlama Türkiye rekoru olan 5,70 metre engelini 5,72'ye çıkararak Türk atletizminin en eski rekorunu kırma başarısını da göstermişti.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yunus Yıldırım nezdinde, öğrencimiz Ersu Şaşma'yı, antrenörünü ve hocalarını yürekten kutluyorum. Aynı hedefler doğrultusunda menfaat gözetmeksizin bayrağımızı dalgalandırmak adına çalışan tüm sporcu ve öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

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MEÜ öğrencisi milli atlet Ersu Şaşma Türk atletizm tarihine geçti
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