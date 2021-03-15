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kulüplerine 1 milyonluk destek sürüyor

, son iki yılda ilçedeki amatör kulüplerine yönelik yaptığı 1 milyon TL’lik desteği bu yolda sürdürecek. Komisyon başkanları Doğan Orak, Mete Bilgin ve spordan sorumlu Koordinatör Selami Tanış toplantıda görüşlerini aktardı. Son iki yılda yaklaşık 1 milyon TL’lik amatör spor kulüplerine destek sağlayan Körfez Belediyesi, bu yıl da yardımlarını devam ettireceğini belirtti.

İHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 11:26 ABONE OL
Spor kulüplerine 1 milyonluk destek sürüyor

Kocaeli'de son 2 yılda 1 milyon TL'lik destek sunan Körfez Belediyesi, bu yıl yapılacak yardımlarla ilgili olarak komisyon toplantısını gerçekleştirdi. Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, ortak toplantı gerçekleştirerek, yapılacak yardımlarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Komisyon başkanları Doğan Orak, Mete Bilgin ve spordan sorumlu Koordinatör Selami Tanış toplantıda görüşlerini aktardı. Son iki yılda yaklaşık 1 milyon TL'lik amatör spor kulüplerine destek sağlayan Körfez Belediyesi, bu yıl da yardımlarını devam ettireceğini belirtti.

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Spor kulüplerine 1 milyonluk destek sürüyor
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