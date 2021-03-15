Trap Atışları Bahar Kupası sona erdi

Bahar Kupası yarışmalarına yurt genelinden büyük erkekler, genç erkekler, veteranlar, yıldız erkekler, büyük bayanlar, genç bayanlar ve yıldız bayanlardan oluşan 156 sporcu katıldı.

Yarışmada dereceye girenlere madalya ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman tarafından verildi.

Bahar kupası ödül töreni sonrası gazetecilere açıklama yapan federasyon başkanı Ufuk Arman, yılın ilk trap ve skeet plak atışları bahar kupasını yaptıklarını, trap plat atışını Mersin Erdemli'de, skeet atışlarını ise Bursa' da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarışmaların aynı zamanda yapıldığını belirten Arman, Erdemli'deki yarışmalara trap dalında yurt genelinden 156 sporcunun katıldığını, Bursa'da yapılan skeet yarışlarına ise 110 sporcunun katıldığını belirtti.

Bu yarışmaların kendileri için önemli olduğunu kaydeden Arman, milli takım seçmelerinde de değerlendirdikleri puanların söz konusu olduğunu vurgulayarak, pandemi nedeni ile yılın ilk yarışması olması nedeni ile üzerlerinde bir gerginliğin bulunduğunu ancak federasyon olarak pandemi döneminde de kurallar çerçevesinde çalışmalara devam ettiklerini, sporcuların da kış döneminden çıkmanın verdiği heyecanla sahaya dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Arman ttrap plak atışları için hava şartlarının da çok iyi olduğunu vurgulayarak, ''İklim şartları mart ayında müsabaka yapmayı ve çalışmayı en iyi burada elde ediyoruz. Erdemli Atış Poligonu teknik alt yapısıyla bize yeteri kadar hizmet veriyor olmasından dolayı biz de sporcular da çok memnunuz'' dedi.

Türkiyi Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun olimpiyatla ilgili mücadelemiz devam ediyor diyen Ufuk Arman şöyle konuştu:

''martın sonuna doğru Hindistan'da başlayacak olan dünya kupasında sıralamadan en az iki sporcumuzun kota almasını bekliyoruz. Buradaki trap Plak atışları bahar kupasından bayanlarda Safiye Sarıtürk, erkeklerde ise Yavuz İlnam katılacak. Bu sporcularımız sıralamadan kota alabilecek durumda. Performanslarının çok iyi olduğunu buradaki bahar kupasında gösterdiler. Her iki sporcumuza başarılar diliyorum.''

Bir diğer kota mücadelemiz ise Mayıs ayı içinde Hırvatistan'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasının kota mücadelesinin son istasyonu olduğunu vurgulayan Arman, Avrupa müsabakalarıyla kotalarla ilgili yarışmaların tamamlanacağını belirterek, ''Atıcılık milli takımı şu ana kadar 4 kota aldı ve 4 kotanın üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Kota alan sporcularımıza olimpiyatlarda şimdiden başarılar diliyorum. Temennimiz sporcularımızın madalyalarla ülkeye dönmeleridir'' dedi.

Milli sporcu ve trap plat atışları büyük bayanlar birincisi Safiye Sarıtürk ise, pandemi süreci boyunca çok fazla antrenman ve yarışmalara katılamadıklarını belirterek, ''Trap plak bahar kupası müsabakaları heyecanlıydı. Hedefim ay sonunda Hindistan da yapılacak olan dünya kupasından Japonya Olimpiyatları için kota almak. Burada dünya kupası öncesi prova yapmış olduk. İnşallah iyi bir sıralama ile ülkeme olimpiyat kotası alacağıma inanıyorum. Buradaki yarışma dünya kupası öncesi önemliydi bunu da başardım. Buradan madalya ile dönüyorum. Hisdistan'da da güzel başarı elde edeceğime inanıyorum'' şeklinde konuştu.

Trap plak atışları bahar kupasında dereceye girenler ise şöyle:

Büyük erkekler:

Kocaeli bölgesinden Nedim Tolga Tunçer.

Genç erkekler:

Kocaeli bölgesinden Erdoğan Akkaya.

Veteranlar:

İstanbul bölgesinden Ahmet Canbaz.

Yıldız Erkekler:

Kocaeli bölgesinden Yasin Efe Kesim.

Büyük bayanlar:

Kahramanmaraş bölgesinden Safiye Sarıtürk.

Genç bayanlar:

Kocaeli bölgesinden, Nisanur Aydemir.

Yıldız bayanlar:

Manisa bölgesinden Fadime Nur Çetinkaya.

Takım Sıralaması:

Büyük erkeklerde Kocaeli bölgesi.

Genç erkekler takım sıralaması:

Kocaeli bölgesi

Yıldız erkekler takım sıralaması:

Kahramanmaraş bölgesi elde etti.