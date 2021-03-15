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VakıfBank'a 'den dört iletişim ödülü

, 'de düzenlenen Uluslararası Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde sosyal medya yönetimi ve iletişim çalışmalarıyla iki altın, bir bronz ve bir onur ödülünün sahibi oldu. Son dönemde etkileyici sosyal medya içerikleriyle taraftarlarından büyük beğeni alan sarı siyahlılar, 'Sosyal Medya Yönetimi' kategorisinde 'Altın Ödül' kazandı.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 16:21 ABONE OL
VakıfBank'a ABD'den dört iletişim ödülü

Kazandığı 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla, 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' unvanının sahibi olan VakıfBank Spor Kulübü, dijital dünyada da kreatif içerikleriyle ödüller kazanmaya devam ediyor.

Sosyal medya içerikleriyle ezber bozan sarı siyahlı kulüp, ABD'de düzenlenen Uluslararası Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde sosyal medya yönetimi ve içerikleriyle iki altın, bir bronz ve bir
onur ödülünün sahibi oldu.

SOSYAL MEDYA İLETİŞİMİN ŞAMPİYONU

Son dönemde modern ve yenilikçi sosyal medya içerikleriyle taraftarlarından büyük beğeni alan sarı siyahlı kulüp ezber bozan işleriyle dikkat çekiyor. VakıfBank'ın sosyal medyadaki bu başarısı, Uluslararası Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde de 'Sosyal Medya Yönetimi' kategorisinde 'Altın Ödül'e layık görülerek tescillenmiş oldu.

KIZ ÇOCUKLARI REKLAMI ALTIN KAZANDI

Sosyal medyadaki iletişimiyle 'Altın Ödül'ün sahibi olan VakıfBank, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için hazırladığı özel şarkıyı duyurduğu reklam filmi de jüri tarafından ödüle layık görüldü. "Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına Efsane'den armağan olsun" sloganıyla hazırlanan film, 'TV Reklam Filmi' kategorisinde altın ödül alırken, 'Spor Videosu' kategorisinde de onur ödülünün sahibi oldu.

'VAKIFBATTLEGROUD'A DA BRONZ ÖDÜL

VakıfBank Spor Kulübü'nün Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde kazandığı son ödül ise oyun temalı içeriğinden geldi. 2020-2021 sezonu kadro tanıtımını da sosyal medyadan son yılların popüler oyun tarzlarından olan battle royale temalı videoyla paylaşan sarı siyahlılar, 'Vakıf Battleground' isimli paylaşımıyla da 'Spor Videosu Kategorisi'nde bronz ödülü aldı.

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VakıfBank'a ABD'den dört iletişim ödülü
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