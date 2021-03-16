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Giriş Tarihi: 16.3.2021

Salonda Avrupa mesaisi başlıyor

Salonda Avrupa mesaisi başlıyor

Futbol takımlarının yaşattığı hüsranın ardından salondaki temsilcilerimiz bu hafta art arda Avrupa’da zorlu sınavlara çıkacak. Voleybolda 3 ekibimiz final, basketbolda ise ve sekizli finallerde karşılaşacak

Salonda final heyecanı bugün Galatasaray ile start alacak. Sarı-kırmızılılar, İtalya deplasmanında Saugella Monza ile CEV Kupası finalinin ilk ayağında karşılaşacak. Maç 20.00'de GS TV'den yayınlanacak.
Yarın ise hem basketbol hem voleybolda çok kritik 4 maç sporseverleri bekliyor. Sistem9 Yeşilyurt, CEV Challenge Kupası final ilk maçında Rumen ekibi Volei Alba Blaj ile deplasmanda mücadele edecek. Rövanş 24 Mart'ta... CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz VakıfBank, İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio ile İstanbul'da Final- Four'a çıkacak. Erkeklerde ise Ziraat Bankkart ilk mücadelesinde yarın CEV Cup finalinde İtalya deplasmanında Allianz Powervolley Milano'nun konuğu olacak.

İŞTE MAÇLARIN PROGRAMI

Bugün
19.00 Saugella Monza- G.Saray HDI Sigporta

Yarın
19.00 Volei Alba Blaj-Sistem9 Yeşilyurt
19.00 G.Saray-F.Bahçe
20.00 VakıfBank-Unet e-work Busto
21.00 Powervolley Milano – Ziraat Bankkart

POTADA AVRUPA DERBİSİ
Basketbolda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadın takımları İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki FIBA Kadınlar Avrupa Ligi sekizli finali ilk maçına çıkacak. Kazanan takım Final- Four'da Türkiye'yi temsil edecek.

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Salonda Avrupa mesaisi başlıyor
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