Salonda Avrupa mesaisi başlıyor

Futbol takımlarının yaşattığı hüsranın ardından salondaki temsilcilerimiz bu hafta art arda Avrupa’da zorlu sınavlara çıkacak. Voleybolda 3 ekibimiz final, basketbolda ise Fenerbahçe ve Galatasaray sekizli finallerde karşılaşacak
Salonda final heyecanı bugün Galatasaray ile start alacak. Sarı-kırmızılılar,İtalya deplasmanındaSaugella Monzaile CEV Kupası finalininilk ayağında karşılaşacak. Maç 20.00'de GS TV'den yayınlanacak.
Yarın ise hem basketbol hem voleybolda çok kritik 4 maç sporseverleri bekliyor. Sistem9Yeşilyurt, CEV Challenge Kupası final ilk maçında Rumen ekibi Volei Alba Blaj ile deplasmanda mücadele edecek. Rövanş 24 Mart'ta... CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz VakıfBank, İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio ile İstanbul'da Final- Four'a çıkacak. Erkeklerde ise Ziraat Bankkart ilk mücadelesinde yarın CEV Cup finalinde İtalya deplasmanında AllianzPowervolley Milano'nun konuğu olacak.
İŞTE MAÇLARIN PROGRAMI
Bugün
19.00 Saugella Monza- G.Saray HDI Sigporta
Yarın
19.00 Volei Alba Blaj-Sistem9 Yeşilyurt
19.00 G.Saray-F.Bahçe
20.00 VakıfBank-Unet e-work Busto
21.00 Powervolley Milano – Ziraat Bankkart
POTADA AVRUPA DERBİSİ
Basketbolda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadın takımları İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki FIBA Kadınlar Avrupa Ligi sekizli finali ilk maçına çıkacak. Kazanan takım Final-Four'da Türkiye'yi temsil edecek.