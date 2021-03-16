Salonda Avrupa mesaisi başlıyor

Salonda final heyecanı bugün Galatasaray ile start alacak.Maç 20.00'de GS TV'den yayınlanacak.Yarın ise hem basketbol hem voleybolda çok kritik 4 maç sporseverleri bekliyor.CEV Challenge Kupası final ilk maçında Rumen ekibi Volei Alba Blaj ile deplasmanda mücadele edecek. Rövanş 24 Mart'ta... CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimizİtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio ile İstanbul'da Final- Four'a çıkacak. Erkeklerde iseilk mücadelesinde yarın CEV Cup finalinde İtalya deplasmanındakonuğu olacak.19.00 Saugella Monza- G.Saray HDI Sigporta19.00 Volei Alba Blaj-Sistem9 Yeşilyurt19.00 G.Saray-F.Bahçe20.00 VakıfBank-Unet e-work Busto21.00 Powervolley Milano – Ziraat BankkartBasketbolda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadın takımları İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki FIBA Kadınlar Avrupa Ligi sekizli finali ilk maçına çıkacak.