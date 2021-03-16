Talas'ın Sporcu Fabrikası, meyvelerini vermeye başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi İl Karmaları Kros Yarışmalarına katılan Talasgücü Belediyespor Atletizm Takımı, U-14 Erkekler kategorisinde birinci olurken, U-14 Kızlar kategorisinde ise ikinciliği elde etti. Yarışmalarda ayrıca ferdi olarak 2 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük dereceleri kazanıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talasgücü Belediyespor Atletizm Takımı Antrenörü Muzaffer Bayram ve genç sporları makamında kabul etti.

"KAYSERİ'Yİ TEMSİL SÖZÜ ALDIK"

Genç sporcuları ve antrenör Bayram'ı elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Yalçın, "Seçim döneminde hazırladığımız 100 Ağartan Projelerimiz arasında yer alan sporcu fabrikası çalışmamızın meyveleri almaya başladık. Birçok branşta çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendirerek hem ülkemizi gururla temsil edebilecek sporcular kazandırmaya, hem de teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak sağlıklı nesiller yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Yavrularımız il çapındaki yarışlarda güzel sonuçlar elde ettiler. Şimdi artık şehrimizi ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil edeceklerinin sözünü aldık. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

5 SPORCU DERECEYE GİRDİ

Başkan Yalçın, programın sonunda genç atletlere eşofman takımının yanı sıra kitap seti hediye etti. Yarışmalarda Talasgücü Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Ferdi Abdulkadir Arslan 3 bin metrede birinci, İbrahim Ural bin 500 metrede birinci; Şengül Sude Ercan 3 bin metrede ikinci, Harun Eroğlu bin 500 metrede ikinci; Didem Uzar ise 3 bin metrede üçüncü oldu. Sporcular 20 Mart Cumartesi günü Aksaray'da düzenlenecek yarışmalarda Kayseri'yi temsil edecekler.