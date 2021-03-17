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Giriş Tarihi: 17.3.2021 15:44

14 yaşında ilk kez katıldığı turnuvadan gümüş madalyayla döndü

FERHAT LAP FERHAT LAP
14 yaşında ilk kez katıldığı turnuvadan gümüş madalyayla döndü

Genç sporcu , + 65 kiloda ilk kez katıldığı 8'incisi düzenlenen Türkiye Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'nda, ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen 46 ülkeden bin 590 sporcunun katıldığı 8.Türkiye Uluslararası Açık Tekvando Turnuvasında (Turkish Open) Amasya'yı temsilen, Merzifon Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Yavuz Selim Yamak (14) +65 kğ'da ilk 2 raundu önde götürmesine rağmen son rauntta aldığı ceza puanı nedeniyle müsabakayı 24-23 kaybederek gümüş madalya kazandı.

Merzifon İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Fatih Torun, "İlçe Müdürlüğümüz Antrenörü Altan Özkar, Murat Keskin ve Kulübümüz antrenörü Gökhan Bayraktar ile sporcumuz Yavuz Selim Yamak'ı tebrik ediyor başarılarının daim olmasını diliyorum." dedi.

Sporcu Yamak, "İlk defa bir müsabakaya katıldım, çok heyecanlıydım sonucunda ikinci oldum. Son 10 saniyeye 24-24 berabere girdik. Aldığım ceza puanıyla 24-23 yenilerek altın madalyayı kaçırdım. Beni çalıştıran, emek veren bütün hocalarıma antrenörlerime teşekkür ediyorum. Zor bir süreç oldu malum pandemiden dolayı istediğimiz gibi çalışamadım. Büyük bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum, daha fazla çalışıp altın madalya kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

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14 yaşında ilk kez katıldığı turnuvadan gümüş madalyayla döndü
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