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Giriş Tarihi: 17.3.2021 11:09

İspanyol tenisçi Nadal, 'ta oynamayacak

AA
İspanyol tenisçi Nadal, Miami Açık'ta oynamayacak

Erkekler dünya sıralamasının 3. basamağındaki , sakatlığı yüzünden Masters Tenis Turnuvası'na katılamayacak. Miami Açık'ta 5 kez final oynayan Nadal, çeyrek finalde elendiği sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan bu yana sahaya çıkmadı.

Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla "tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçisi" unvanını Roger Federer ile paylaşan Nadal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'daki toprak kort sezonuna kadar hazır olmak istediğini, bu yüzden 22 Mart-4 Nisan tarihlerindeki turnuvada oynayamayacağını belirtti.

Dünya 6 numarası Federer de kendisini Wimbledon'a hazırlamayı hedeflediği için Miami Açık'ta mücadele etmeyeceğini duyurmuştu.

Miami Açık'ta 5 kez final oynayan Nadal, çeyrek finalde elendiği sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan bu yana sahaya çıkmadı.

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İspanyol tenisçi Nadal, Miami Açık'ta oynamayacak
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