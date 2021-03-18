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Giriş Tarihi: 18.3.2021

Dünya arenasına sporla çıkacağız

Dünya arenasına sporla çıkacağız

Yücel, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak okul öncesinden üniversiteye kadar bini aşkın sporcuya destek verdiklerini ifade ederek, “Eğitim denilince sporuyla sanatıyla hep beraber hep birlikte olacak çalışmalar yapmalıyız. Sporsuz bir eğitim düşünülemez” dedi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlayan mutabakata orta okuldan üniversiteye kadar tam destek veren Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı (BUEK) Enver Yücel, "Sporsuz bir eğitim düşünülemez" şeklinde konuştu. Enver Yücel, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak okul öncesinden üniversiteye kadar bine aşkın sporcuya destek verdiklerini ifade ederek, "Eğitim kurumlarımızda, özellikle sporcu altyapısının oluşturulmasına son derece önem veriyoruz. Türkiye genelinde basketbol takımımız olması vesilesiyle de her alanda olduğu gibi 9 bine yakın öğrenciye de aynı zamanda milli sporcu unvanı kazandırarak, ilerlemeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

100 BİNLERE ULAŞTIK

Yücel sözlerine şöyle devam etti: "Öğrenci sayılarımız 100 binlerde ve bu öğrencilere sporsuz bir eğitim vermemiz düşünülemez. Eğitim; spor ve sanatla bir arada olmalı. Eğer bir ülkede sporda başarı elde etmek istiyorsak, bunu öncelikle her alanda olduğu gibi eğitimden başlatmamız gerekiyor. Bununla ilgili totalde öğrencilerimize bütün Türkiye genelinde, bütün branşlarda 120 milyon değerinde burs veriyoruz.""Hedefimiz sporla dünya arenasına çıkabilmek ve şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmak."

"EĞİTİM, SPOR VE SANAT HEP BİRLİKTE OLACAK"

Yücel, BUEK olarak hedeflerinden birinin de destekledikleri sporcuların uluslararası arenada başarılı olmaları olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki yıllarda hedefimiz, öğrencilerimizi her türlü branştaki spora karşı ilgi ve alakalarını yüksek tutmak, sevdirmek, sporla dünya arenasına çıkabilmek ve şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmak. En büyük hedefimiz bu. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Eğitim denilince sporuyla, sanatıyla hep beraber, hep birlikte olacak çalışmalar yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

PLAYMOUTH RAİDERS FİNALE YÜKSELDİ

Geçtığimiz sene, kurucu başkanı Enver Yücel'in öncülüğünde İngiltere'nin Plymouth kentinde yer alan MLA College'i BAU Global bünyesine katan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesi, Ada basketbolundaki ilk zaferi için gün sayıyor. Bahçeşehir Koleji'nin Britanya Basketbol Ligi'ndeki kardeş takımı Plymouth Raiders, BBL Trophy yarı finalinde Surrey Scorchers'ı eleyerek 2016-2017 sezonundan beri bu kupada ilk kez final oynamaya hak kazandı. Bu kupadaki tek zaferini 2006-2007 sezonunda elde eden Plymouth temsilcisinde tek hedef, pazar günü oynayacağı London Lions maçından da galip ayrılarak bu başarıyı tekrarlamak.

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