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Giriş Tarihi: 18.3.2021

Filede bir zafer iki umut

Filede bir zafer iki umut

Sistem9 Yeşilyurt, takımını 3-0 yenerek ‘nı kaldırmaya çok yaklaştı. ve ise ümitlerini rövanşa taşıdı

Voleybolda dün üç temsilcimiz Avrupa'da sahne aldı. Sistem9 Yeşilyurt, CEV Kadınlar Challenge Kupası finali ilk maçında deplasmanda Romanya'nın Volei Alba takımını 3-0 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Mücadeleyi 25-12, 25-18 ve 25-16'lık setlerle kazanan temsilcimiz şampiyonluk yolunu açtı. İkinci randevu 24 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Salonu'nda oynanacak. Yeşilyurt'a kupa için her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set yeterli olacak. Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise VakıfBank, evinde İtalya'nın Unet Arsizio takımına 3-2 yenildi. Turnuvadaki 15 maçlık galibiyet serisini sonlandıran sarı-siyahlıların, finale kalabilmesi için rövanşı 3-0 veya 3-1 kazanması gerekiyor. Erkeklerde Ziraat Bankkart ise CEV Challenge Kupası Finali ilk raundunda İtalyan takımı Allianz Milano'ya 3-2 mağlup olup şampiyonluk umutlarını İstanbul'a bıraktı.

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Filede bir zafer iki umut
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