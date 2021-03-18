Filede bir zafer iki umut

Voleybolda dün üç temsilcimiz Avrupa'da sahne aldı. Sistem9 Yeşilyurt, CEV Kadınlar Challenge Kupası finali ilk maçında deplasmanda Romanya'nın Volei Alba takımını 3-0 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Mücadeleyi 25-12, 25-18 ve 25-16'lık setlerle kazanan temsilcimiz şampiyonluk yolunu açtı. İkinci randevu 24 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Salonu'nda oynanacak. Yeşilyurt'a kupa için her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set yeterli olacak. Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde iseTurnuvadaki 15 maçlık galibiyet serisini sonlandıran sarı-siyahlıların, finale kalabilmesi için rövanşı 3-0 veya 3-1 kazanması gerekiyor. Erkeklerdeolup şampiyonluk umutlarını İstanbul'a bıraktı.