Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak bilinen Naim Süleymanoğlu, 2017 yılında 50 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Efsane haltercinin hayatı sinemaya taşınmış ve oldukça beğenilen bir film ortaya çıkmıştı. Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmin televizyonlarda yayınlanacak olmasıyla birlikte internette en çok araştırılan konular arasına Naim Süleymanoğlu'nun hayatıyla ilgili konular girdi. Peki, Bulgaristan Kırcaali Mestanlı nerede? Naim Süleymanoğlu Kırcaalili mi? Sorunun cevabı haberimizde...

NAİM SÜLEYMANOĞLU KIRCAALİLİ Mİ?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967, Kırcaali'de doğdu. 18 Kasım 2017'de İstanbul'da vefat etti. Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir.

Haltere 1977'de, dokuz yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu.

On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken),silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükûmetinin Soya dönüş operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.

Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında öldü.

BULGARİSTAN KIRCAALİ MESTANLI NEREDE?

Bulgaristan'ın güneyinde Kırcaali'ye bağlı olan Mestanlı, küçük bir kasabadır. Bulgaristan'da Kırcaali ilinde, 2018 nüfusu 20.000 olan, Türklerin yoğun olarak yerleşik olduğu bir şehirdir. Belediye başkanı İlknur Kazım'dır.

Osmanlı döneminde 1450-1500 yılları arasında bölgeye Anadolu'dan Karaman Oğulları beyliğine bağlı oymaklar yerleştirilmiştir. Bölge halkına Bulgarlar Konyarlar denmektedir. Aynı hitap Yunanlar tarafından da kullanılmaktadır.

Bölge coğrafi olarak Batı Trakya'nın bir parçası olarak bilinir.

Mestanlı halkının %95'i Müslüman olan Türklerle meskundur: aralarında Alevi-Bektaşi inancına sahip köyler de mevcuttur. Başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

Edirne Vilayet Matbaası Müdürü Şevket Dağdeviren'in yazdığı 1892 tarihli salnameye göre;

Gümücine sancağına bağlı Sultanyeri kazası olarak geçer. 4 nahiye ve 123 köyde 7242 ev ve kadın erkek 36084 nüfusu vardır.

Hükûmet konağı, hapishane, telgrafhane, jandarma koğuşu, 1 cami, 121 mescit, 125 çeşme, 123 okul, 2 çanak-çömlek ocağı ve okullarda toplam 3000 öğrenci vardır. Kazanın merkezi belediye dairesinin bulunduğu Koşukonak köyüdür.

Tütün ekilir ve bolivianit (antimuvan) madeni vardır.

Mestanlı'ya bağlı köyler şunlardır:

Hayranlar (Gruevo)

Kıvrıklar (Sushevo)

Balabanlar

Çakmaklar

Çorbacılar (Chorbadzhiysko)

Darıdere (Zlatograd)

Dağköy

İbiller

Muhacırlar (Macılar -yerel ağızda)

Nanazlı

Oyacılar

Ellezogullar (Progres)

Özbek (Ezbetsi) Taraşmandere

Tokatçık

Güren (Zvezdel)

Memüköy-Göcenler Köyü(Çayka)

Sindeli (Sindeltsi)

Karaköy (Lale)

Atalan (Konçe)

Saranlı (Sedevçe)

Bazarla-Çukurdereköy (Pazartsi)

Kulfalı-Karakedik(Karamfil)

Aladereköy (Kos)

Celepler (Djelepsko)

Bekteşler (Kamanets)

Batçeoğlan

Atmacılar (Sokolino)

Konak (Nanovitsa)

Taşkınlar(Vrelo)

Ahat Baba Tekkesi (Posnik)

Ayvali (Горско Дюлево)

Semerciler (Sedlari)

