Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun startı Kayaşehir’den verilecek

Geçtiğimiz yıl Kovid-19 nedeniyle yapılmayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl 11-18 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Nevşehir'den pedal çevirmeye başlayacak olan bisikletçiler, 8 etaplık mücadele sonunda Kuşadası'na ulaşacak.

Dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olan Nevşehir'deki tarihi Kayaşehir'den başlayacak olan Nevşehir- Kapadokya etabı Ürgüp'te sona erecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Nevşehir-Kapadokya etabına katılacak sporcular, 167,3 kilometrelik Paşabağları, Çavuşin, Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Ürgüp ve Avanos güzergahında yol alacak.

Bisikletçiler, peribacaları ve Kapadokya bölgesinin doğal güzellikleri arasında pedal çevirecekleri parkuru beş kez geçerek tamamlayacak.

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Nevşehir-Kapadokya etabının ardından Konya, Beyşehir, Alanya, Kemer, Kumluca, Elmalı, Göğübeli Zirve, Fethiye, Marmaris, Turgutreis, Bodrum etaplarından sonra 18 Nisan'da Kuşadası etabıyla sona erecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmalarından dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi.

TRT ve Eurosport ekranlarından canlı olmak üzere 20'yi aşkın kanalda 180'e yakın ülkede yayınlanacak olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Kapadokya'da spor turizmine de ciddi katkılar sağlayacağını belirten Savran, belediye olarak organizasyona her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Savran, "Dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olan Kayaşehir ve Kapadokya bölgemizin tarihi ve doğal güzelliklerinin de ekranlara yansıtılacağı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Nevşehir olarak bu organizasyon için gerekli tüm hazırlıklarımızı Sayın Valimiz İnci Sezer Becel önderliğinde gerçekleştiriyoruz." dedi.