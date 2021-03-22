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Giriş Tarihi: 22.3.2021

‘Hepsi gururumuz’

‘Hepsi gururumuz’

Derbiyi down sendromlu şampiyon özel sporcularla birlikte izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Önlerindeki her engeli kaldırmak bizim sorumluluğumuz” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle, derbiyi down sendromlu şampiyon özel sporcularla birlikte Vodafone Park'ta izledi. Özel sporcuların son 8 yılda birçok madalya kazandığını hatırlatan Kasapoğlu, "Onlarla beraber olmak, onların önündeki engelleri kaldırmak hem bizlerin sorumluluğu hem bizler için mutluluk kaynağı. Her alanda her geçen gün özel sporcular olarak şanlı bayrağımızı göndere çektirerek bizleri aynı zamanda gururlandırıyorlar. İnanıyorum ki 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da bizleri çok mutlu edecekler" diye konuştu.

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‘Hepsi gururumuz’
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