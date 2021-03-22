‘Hepsi gururumuz’

Derbiyi down sendromlu şampiyon özel sporcularla birlikte izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Önlerindeki her engeli kaldırmak bizim sorumluluğumuz” dedi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle, derbiyi down sendromlu şampiyon özel sporcularla birlikte Vodafone Park'ta izledi. Özel sporcuların son 8 yılda birçok madalya kazandığını hatırlatan Kasapoğlu, "Onlarla beraber olmak, onların önündekiengelleri kaldırmak hem bizlerinsorumluluğu hem bizler için mutlulukkaynağı. Her alanda her geçen günözel sporcular olarak şanlıbayrağımızı göndere çektirerekbizleri aynı zamanda gururlandırıyorlar.İnanıyorum ki 2021Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da bizleriçok mutlu edecekler" diye konuştu.