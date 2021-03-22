Kerem Kamal'ın olimpiyat gururu

Kerem Kemal, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde 60 kiloram grekoromen stilde finale çıkıp kariyerinde ilk kez olimpiyat kotasını aldıktan sonra dün finalde Alman rakibi Etienne Kinsinger'i 5-1 yenerek altın madalyayı da boynuna taktı. 2019 yılında Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından yılın en iyi genç grekoromen güreşçisi seçilen sporcu, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'na yine bir ilki gerçekleştirip madalya almak için gidecek.

Olimpiyatlar ve kota müsabakaları geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle ertenmişti. 5 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olarak imkansızlıklar içinde büyüyen, güreşte okul seçmelerinde tesadüfen keşfedilen Kerem, başarılarıyla kolu felçli annesi ve zihinsel engelli küçük kız kardeşinin de umudu olmuştu.