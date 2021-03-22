URUGUAY ekiplerinden Danubio'da forma giyen 16 yaşındaki Nicolas Siri, takımının 5-1 kazandığı Boston River deplasmanında hat-trick yaptı. İlk profesyonel maçına Eylül 2020'de çıkan veSiri'nin maç topunu eve götürmek istemesi ise sorun oldu. Boston River yetkilileri, pahalı olması nedeniyle topu vermek istemese de genç futbolcu sonunda amacına ulaşmayı başardı.La Liga'da kümede kalmaya oynayan Getafe'yi, mağlubiyetten milli futbolcumuz Enes Ünal kurtardı. Bu sezon ligde 19 maça çıkmasına rağmen gol atamayan Enes, A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı karşılaşmaların kadrosuna alınmış ve bu tercih eleştiri toplamıştı. 23 yaşındaki forvet, dün ise ligdeBUNDESLİGA ekiplerinden Borussia Dortmund'un İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham, sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldığını duyurdu. Takımının Köln ile 2-2 berabere kaldığı lig karşılaşmasının ardından sosyal medyadan kendisine atılan ırkçı içerikli mesajları fotoğraflayarak paylaşan 17 yaşındaki orta saha,mesajını yazdı. Borussia Dortmund, Köln, Bellingham'ın önceki takımı Birmingham City ve İngiltere Futbol Federasyonu, olayın ardından genç oyuncuya destek mesajları paylaştı.ARA transferde adı Beşiktaş ile de anılan Hulk'un fizyoterapisti, yıldız futbolcunun bir maçta 5 kilogram su kaybı yaşadığını söyledi. Kasları ve güçlü fiziksel yapısıyla dünya futbolunda yıllardır ilgi gören Hulk hakkında TV Galo'ya konuşan fizyoterapist,diye konuştu. Hulk'un maçta kaybettiği kiloların ertesi güne kadar yen-i den dengelendiği belirtilirken, 34 yaşındaki oyuncu için bu durumun ciddi bir sorun teşkil etmediği de aktarıldı