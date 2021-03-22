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Giriş Tarihi: 22.3.2021 11:56

Voleybolda müthiş heyecan! 4 takımımız sahne alacak

AA
Voleybolda müthiş heyecan! 4 takımımız sahne alacak

Voleybol Avrupa kupalarında , Sistem9 Yeşilyurt ve final, ise yarı final mücadelesinde rövanş karşılaşmasına çıkacak. Galatasaray HDI Sigorta, Sistem9 Yeşilyurt ve Ziraat Bankkart şampiyonluk, VakıfBank ise finale çıkmak için mücadele edecek.

Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finalinin rövanşında yarın İtalya'nın Saugella ekibini konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İtalya'da oynanan maçı 3-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olabilmesi için öncelikle rövanş karşılaşmasından 3-0 veya 3-1'lik skorla galip ayrılması ardından altın seti kazanması gerekiyor.

SİSTEM9 YEŞİLYURT'A ŞAMPİYONLUK İÇİN İKİ SET YETİYOR

Kadınlar CEV Challenge Kupası finali ilk maçında deplasmanda Romanya'nın CSM Volei Alba takımını 3-0 yenen Sistem9 Yeşilyurt, rakibini 24 Mart Çarşamba günü İstanbul'da konuk edecek.

Sistem9 Yeşilyurt'a kupayı kazanabilmesi için Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak maçta iki set dahi alması yeterli olacak.

ZİRAAT BANKKART DA ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Erkekler CEV Challenge Kupası finali ilk maçında İtalya'da Allianz Powervolley takımına 3-2 mağlup olan Ziraat Bankkart da 24 Mart Çarşamba günü şampiyonluk için sahaya çıkacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak final maçının rövanşı saat 18.00'de başlayacak.

Ziraat Bankkart'ın kupayı kazanabilmesi için rövanş karşılaşmasından 3-0 veya 3-1'lik skorla galip ayrılması gerekecek. Ziraat Bankkart'ın 3-2 galip gelmesi halinde ise karşılaşma altın sete taşınacak.

VAKIFBANK İTALYA DEPLASMANINDA

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden VakıfBank, yarı final rövanş maçında Unet e-work Busto Arsizio takımıyla 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de İtalya'da karşılaşacak.

İlk maçı 3-2 kaybeden VakıfBank'ın turu geçebilmesi için sahadan 3-0 veya 3-1'lik skorla galip ayrılması gerekiyor. VakıfBank'ın 3-2'lik üstünlüğünde ise maçın hemen ardından altın set oynanacak.

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Voleybolda müthiş heyecan! 4 takımımız sahne alacak
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