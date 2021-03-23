"Yusuf Demir'e gittik kendisi bizi istemedi"
ÜMİT Milli Futbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri öncesi Hırvatistan ve Sırbistan ile oynayacağı hazırlık maçları için İstanbul'da kampa girdi. Teknik direktör Tolunay Kafkas, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 17 yaşındaki orta saha Yusuf Demir'in, Avusturya Milli Takımı'nı tercih etmesine yönelik, "Artık insanlarınçıkarları ön planda.Güngör Şahinkaya hocamızgitti, konuştu çocuklave babasıyla. Tercihini oradanyana kullandı" dedi.
Milli formaya kavuştu gözyaşlarını tutamadı...
İSVEÇ Milli Takımı'na 5 yıl sonra tekrar çağrılan Zlatan İbrahimovic, duygusal anlar yaşadı. Geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Milan'ın 39 yaşındaki yıldızı, gözyaşlarını tutamadı. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ve Kosova ile yapacakları maçlar için bulunduğu İsveç kampında açıklamalar yapan İbra, "Futbol içinyaşımı çok genç görüyorum.Daha uzun yıllar futboloynamayı düşünüyorum" dedi. Emektar oyuncu, İsveç'e gelmek için oğulları ile vedalaşırken de duygusal bir ortam oluştuğunu ve oğlu Vincent'in ağladığını ifade etti.
Ataman'a EuroLeague'den 1 maç men cezası verildi
THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, cuma günü Bayern Münih ile karşılaşmış ve Alman rakibine 80-79'luk skorla yenilerek 8 maçlık galibiyet serisini bitirmişti. Lacivert-beyazlılarınbaşantrenörü ErginAtaman ise mücadeleninsonunda hakemyönetimine tepki göstermişti. EuroLeague, bu tepkileri nedeniyle Ataman'a 1 maç men cezası verdi. Tecrübeli çalıştırıcı,Efes'in perşembe günüPanathinaikos ile oynayacağıkarşılaşmadatakımının başında yeralamayacak.
Yanlış isme mail gidince Milli Takım'a katılamadı
AFRİKA Uluslar Kupası Elemeleri'nde boy gösterecek Kamerun'da skandal bir hata meydana geldi. Kamerun Futbol Federasyonu, Bayern Münih'in forveti Choupo-Moting yerine yanlışlıkla başka bir adrese davet maili yolladı. Çağrıldığından haberi olmayan 31 yaşındaki yıldız da süre dolunca Milli Takım kampına katılamadı.