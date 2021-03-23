Milli Futbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri öncesi Hırvatistan ve Sırbistan ile oynayacağı hazırlık maçları için İstanbul'da kampa girdi. Teknik direktör Tolunay Kafkas, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 17 yaşındaki orta saha Yusuf Demir'in, Avusturya Milli Takımı'nı tercih etmesine yönelik,dedi.İSVEÇ Milli Takımı'na 5 yıl sonra tekrar çağrılan Zlatan İbrahimovic, duygusal anlar yaşadı. Geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Milan'ın 39 yaşındaki yıldızı, gözyaşlarını tutamadı. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ve Kosova ile yapacakları maçlar için bulunduğu İsveç kampında açıklamalar yapan İbra,dedi. Emektar oyuncu, İsveç'e gelmek için oğulları ile vedalaşırken de duygusal bir ortam oluştuğunu ve oğlu Vincent'in ağladığını ifade etti.THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, cuma günü Bayern Münih ile karşılaşmış ve Alman rakibine 80-79'luk skorla yenilerek 8 maçlık galibiyet serisini bitirmişti.EuroLeague, bu tepkileri nedeniyle Ataman'a 1 maç men cezası verdi.Uluslar Kupası Elemeleri'nde boy gösterecek Kamerun'da skandal bir hata meydana geldi. Kamerun Futbol Federasyonu, Bayern Münih'in forveti Choupo-Moting yerine yanlışlıkla başka bir adrese davet maili yolladı. Çağrıldığından haberi olmayan 31 yaşındaki yıldız da süre dolunca Milli Takım kampına katılamadı.