Galatasaray CEV Kupası’nda ikincı

Turnuvada final oynayan sarı-kırmızılılar, 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında İtalyan ekibi Saugella Monza’ya yine aynı skorla mağlup oldu
Kadınlar CEV Kupası finalinin ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Saugella Monza takımına 3-0 mağlup olan Galatasaray HDI Sigorta, rövanşta da aynı skorla yenilerek ikinci oldu. Sarıkırmızılıların17-25, 19-25 veyine 19-25'lik setlerle kaybettiğimücadelede Kosheleva 14,İlkin 7, Güldeniz 5, Hazal4, Rykhliuk 3, Ergül veÇağla 2'şer sayıyla oynadı. Karşılaşmayı Başkan Mustafa Cengiz'in yanı sıra İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da tribünden takip etti.