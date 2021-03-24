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Giriş Tarihi: 24.3.2021

Galatasaray CEV Kupası’nda ikincı

Galatasaray CEV Kupası’nda ikincı

Turnuvada final oynayan sarı-kırmızılılar, 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında İtalyan ekibi ’ya yine aynı skorla mağlup oldu

Kadınlar CEV Kupası finalinin ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Saugella Monza takımına 3-0 mağlup olan Galatasaray HDI Sigorta, rövanşta da aynı skorla yenilerek ikinci oldu. Sarıkırmızılıların 17-25, 19-25 ve yine 19-25'lik setlerle kaybettiği mücadelede Kosheleva 14, İlkin 7, Güldeniz 5, Hazal 4, Rykhliuk 3, Ergül ve Çağla 2'şer sayıyla oynadı. Karşılaşmayı Başkan Mustafa Cengiz'in yanı sıra İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da tribünden takip etti.

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Galatasaray CEV Kupası’nda ikincı
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