Ayşe Bozkurt Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor





Dikili Belediyesi'nin sponsorluğunda çalışmalarını sürdüren Ayşe Bozkurt, "Pandemi sürecinde antrenman yapmak zorlaşsa da daha izole bir şekilde yaşayarak, sağlığıma ve beslenmeme dikkat ederek Dikili'de yoğun bir çalışma içerisindeyim. Sırbistan'da düzenlenecek olan şampiyona için güzel bir başarı almıştım ancak erteleme kararı geldi.

Bu nedenle öncelikler arasında Karabük ve Amasya'daki organizasyonlar var. İleride hem yurt içinde hem de yurt dışında oryantiring branşında yeni başarılar hedefliyorum. Ülkemi de yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek ve saygın bir konuma getirmek en büyük arzum" dedi.

