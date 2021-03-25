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Giriş Tarihi: 25.3.2021 16:00

Bülent Uygun: Her maçımızı final görüyoruz

AA
Bülent Uygun: Her maçımızı final görüyoruz

ekiplerinden , lige verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor. karşılaşmasına hazırlnan Karadeniz ekibinde deneyimli teknik adam Bülent Uygun açıklamalarda bulundu. Uygun: "Her maçımızı final görerek özenle hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kampa girdi.

Karadeniz ekibi, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde lige verilen aranın ardından karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 haftalık galibiyet alamama baskısının ardından gelen görev değişikliğiyle 2 haftada 6 puan almanın camiaları için çok önemli olduğunu söyledi.

Galatasaray deplasmanında uzun yıllar sonra kazanılan galibiyetin takımın moral ve motivasyonuna büyük katkı sağladığını belirten Uygun, "Şimdi önümüzdeki Fatih Karagümrük maçına bakıyoruz. Her maçımızı tek tek final görerek özenle hazırlanıyoruz. Hem oyun stili hem de taktik anlayışımızla Rizespor'u arzuladığı yere en kısa sürede getirmek hedefindeyiz. Çünkü taraftarımız ve bu büyük camia her türlü mutluluğu hak ediyor. Bundan sonraki süreçte başkanımız ve futbolcularımızla başarmak için çok çalışarak iyi yere geleceğiz." diye konuştu.

MİLLİ TAKIM'IN HOLLANDA GALİBİYETİ

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda karşısında aldığı galibiyetle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Uygun, gurur ve üzüntüyü bir arada yaşadığını dile getirdi.

Hollanda ile kıyaslandığında Türkiye'nin birçok Avrupa ve dünya şampiyonalarına gidemediği süreçler yaşadıklarına dikkati çeken Uygun, şunları ifade etti: "Yıllardan beri söylüyorum, altyapı hocalarının maaşları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilmeli. On-line ve interaktif eğitimlerle altyapıdaki hocalarımıza eğitimi doğru verdiğimizde gençlerimizin de bize Avrupa ve dünya şampiyonluğunu çok rahat kazanabileceğini iddia ediyorum. Bunu dünkü maçta Avrupa'da oynayan gençlerimizle gösterdik. Yeter ki onlara o imkanı, tesisi ve donanımlı hocaları tahsis edelim. Bundan sonraki süreçte artık finallere giden oralarda başarı elde eden bir milli takım olacağı inancındayım. Tekrar hepsini tebrik ediyorum."

Çaykur Rizespor'un kampında ülkelerin milli takımlarına giden Gökhan Akkan, Dario Melnjak, Montassar Talbi, Yassine Meriah yer almadı.

Karadeniz ekibinin Antalya kampı 30 Mart'ta sona erecek.

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Bülent Uygun: Her maçımızı final görüyoruz
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