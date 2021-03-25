Şampiyon Yeşilyurt

Kadınlar voleybolunda yaşanan başarılara Sistem9 Yeşilyurt da eklendi. İstanbul ekibi, Kadınlar CEV Challenge Kupası finali rövanşında Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'ı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda mağlup edip şampiyon oldu. İYeşilyurt, rövanşı da aynı sonuçla kazandı.alıp şampiyonluğunu ilan eden kızlarımız son seti deile geçti.Başantrenör Kamil Söz şunları söyledi:olanYeşilyurt takımı,kupasınıTürkiye VoleybolFederasyonuBaşkanı AkifÜstündağ'ın elindenaldı. KaptanBuket Gülübay vearkadaşları büyüksevinç yaşadı.Erkekler CEV Challlenge Kupası'nda ise Ziraat Bankkart, finalde 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İtalyan ekibi Allianz Powervolley'e yine aynı skorla yenildi. 23-25, 25-23, 25-16, 18-25 ve 8-15 biten setlerin ardından kaybeden temsilcimiz, turnuvayı ikinci tamamladı.Sistem9 Yeşilyurt'un başarısının ardından VakıfBank Kadın Voleybol Takımı da ülkemizi gururlandırdı. Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan temsilcisifinale yükseldi. 25-13, 25-15 ve 25-15'lik setlerle kazanan VakıfBank, ilk mücadeleden de 3-0 galip ayrılmıştı. 7'si son 10 sezonda olmak üzeretemsilcimiz, bu turnuvada en çok final gören üçüncü ekip oldu (Dinamo Moskova 16, Uralochka 14).