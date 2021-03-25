Şampiyon Yeşilyurt

Kadınlar voleybolunda yaşanan başarılara Sistem9 Yeşilyurt da eklendi. İstanbul ekibi, Kadınlar CEV Challenge Kupası finali rövanşında Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'ı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda mağlup edip şampiyon oldu. İlk maçı 3-0 kazanan Yeşilyurt, rövanşı da aynı sonuçla kazandı. İlk iki seti25-17 ve 25-17 alıp şampiyonluğunu ilan eden kızlarımız son seti de 25-12 ile geçti.
"İLK KEZ BU HİSSİ YAŞIYORUZ"
Başantrenör Kamil Söz şunları söyledi: "En büyük korkumuz rakibin tecrübeli olmasıydı.Önce takımımı sakinleştirmeyeçalıştım. 'İnanın' dedim. Kulüp ilk defabu hissi yaşıyor. Türk spor camiasınahayırlı uğurlu olsun."
Yaş ortalaması20.7 olanYeşilyurt takımı,kupasınıTürkiye VoleybolFederasyonuBaşkanı AkifÜstündağ'ın elindenaldı. KaptanBuket Gülübay vearkadaşları büyüksevinç yaşadı.
ZİRAAT BANKKART İKİNCİ BİTİRDİ
Erkekler CEV Challlenge Kupası'nda ise Ziraat Bankkart, finalde 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İtalyan ekibi Allianz Powervolley'e yine aynı skorla yenildi. 23-25, 25-23, 25-16, 18-25 ve 8-15 biten setlerin ardından kaybeden temsilcimiz, turnuvayı ikinci tamamladı.
HELAL OLSUN VAKIFBANK
Sistem9 Yeşilyurt'un başarısının ardından VakıfBank Kadın Voleybol Takımı da ülkemizi gururlandırdı. Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan temsilcisi Busto Arsizio'yu 3-0 mağlupederek finale yükseldi. 25-13, 25-15 ve 25-15'lik setlerle kazanan VakıfBank, ilk mücadeleden de 3-0 galip ayrılmıştı. 7'si son 10 sezonda olmak üzere toplam 9. kez finaleçıkan temsilcimiz, bu turnuvada en çok final gören üçüncü ekip oldu (Dinamo Moskova 16, Uralochka 14). VakıfBank,1 Mayıs'ta oynanacak finaldeİtalyan ekibi Imoco VolleyConegliano ile karşılaşacak.