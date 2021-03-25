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Giriş Tarihi: 25.3.2021

Şampiyon

Şampiyon Yeşilyurt

Sistem9 , Rumen rakibi CSM Volei Alba Blaj’ı her iki maçta da yenip ’nda şampiyonluğa ulaştı

Kadınlar voleybolunda yaşanan başarılara Sistem9 Yeşilyurt da eklendi. İstanbul ekibi, Kadınlar CEV Challenge Kupası finali rövanşında Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'ı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda mağlup edip şampiyon oldu. İlk maçı 3-0 kazanan Yeşilyurt, rövanşı da aynı sonuçla kazandı. İlk iki seti 25-17 ve 25-17 alıp şampiyonluğunu ilan eden kızlarımız son seti de 25-12 ile geçti.

"İLK KEZ BU HİSSİ YAŞIYORUZ"
Başantrenör Kamil Söz şunları söyledi: "En büyük korkumuz rakibin tecrübeli olmasıydı. Önce takımımı sakinleştirmeye çalıştım. 'İnanın' dedim. Kulüp ilk defa bu hissi yaşıyor. Türk spor camiasına hayırlı uğurlu olsun."

Yaş ortalaması 20.7 olan Yeşilyurt takımı, kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ'ın elinden aldı. Kaptan Buket Gülübay ve arkadaşları büyük sevinç yaşadı.

ZİRAAT BANKKART İKİNCİ BİTİRDİ
Erkekler CEV Challlenge Kupası'nda ise Ziraat Bankkart, finalde 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İtalyan ekibi Allianz Powervolley'e yine aynı skorla yenildi. 23-25, 25-23, 25-16, 18-25 ve 8-15 biten setlerin ardından kaybeden temsilcimiz, turnuvayı ikinci tamamladı.



HELAL OLSUN VAKIFBANK
Sistem9 Yeşilyurt'un başarısının ardından VakıfBank Kadın Voleybol Takımı da ülkemizi gururlandırdı. Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan temsilcisi Busto Arsizio'yu 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. 25-13, 25-15 ve 25-15'lik setlerle kazanan VakıfBank, ilk mücadeleden de 3-0 galip ayrılmıştı. 7'si son 10 sezonda olmak üzere toplam 9. kez finale çıkan temsilcimiz, bu turnuvada en çok final gören üçüncü ekip oldu (Dinamo Moskova 16, Uralochka 14). VakıfBank, 1 Mayıs'ta oynanacak finalde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşılaşacak.

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