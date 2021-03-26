Haber hattı

ANADOLU EFES Komşu'ya acımadı
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, normal sezonun son iç saha maçında Panathinaikos'u 20 sayı farkla 85-65 yenerek 20. galibiyetini aldı. Mücadeleye Micic'in etkili performansıyla başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 24-21 üstün tamamladı. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına da 43-33 önde gitti. İkinci yarıda da kontrolü elden bırakmayan Anadolu Efes rahat bir oyun sergileyip karşılaşmayı 85-65 kazandı. Micic 21 sayı, 4 ribaunt, 7 asistle maçın yıldızı oldu.
Hakan Çalhanoğlu'naJuventus kanca attı
A Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Milan ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren ancak henüz anlaşma sağlayamayan yıldız futbolcu için Juventus devreye girdi. İtalyan basınına göre, MerihDemiral'ın formasını giydiği Juve'ninmilli oyuncuya yıllık 5 veya 6 milyonEuro maaş önerdiği kaydedildi.
DÜNYA ŞAMPIYONUpatenci, pizzacı oldu
DÜNYA şampiyonu hız patencisi Elise Christie, Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları için para biriktirmek adına pizza restoranında kurye olarak çalışıyor. 30 yaşındaki Büyük Britanyalı sporcu, milli takım bütçesinde yapılan büyük kesinti sebebiyle çalıştığını söyledi. Gündüzleri antrenmanlarını sürdüren Christie, akşamları pizza dağıtıyor. BBC'ye konuşan Christie, "Tek amacımPekin'de madalya almak. Sıkı çalışıyorumve son yarışlardaki hatalarıma dairzaaflarım üzerinde çalışıyorum" dedi.
Forma değiştirmeninbedeli artık çok ağır!
PREMIER Lig yönetimi, tüm dünyayı saran Koronavirüs salgınından dolayı forma değişikliği ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Artık forması, rakip takım oyuncusu ile değiştirmesi futbolcuya pahalıya mal olacak. Lig yönetimi, karşılıklı değiştiren isimlere 5'erbin pound (55 bin TL) ceza keseceğini duyurdu.
Hocaların kapı kapıdolaşmasına önlem!
BREZİLYA Federasyonu, ülkemizde de sıkça yaşanan teknik direktörlük değişikliklerini sınırlandırma kararı aldı. Bundan böyle Brezilya SerieA Ligi takımları, bir sezon içerisinde enfazla iki teknik adam ile çalışabilecek. Bir hoca ise bir sezon içerisinde en fazla iki takımda görev alabilecek. Eğer herhangi bir takım, iki teknik direktör çalıştırma hakkını kullandıysa, ancak 'geçici' bir antrenörle sezonu bitirebilecek