Haber hattı

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Giriş Tarihi: 26.3.2021

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ANADOLU EFES Komşu'ya acımadı
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, normal sezonun son iç saha maçında Panathinaikos'u 20 sayı farkla 85-65 yenerek 20. galibiyetini aldı. Mücadeleye Micic'in etkili performansıyla başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 24-21 üstün tamamladı. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına da 43-33 önde gitti. İkinci yarıda da kontrolü elden bırakmayan Anadolu Efes rahat bir oyun sergileyip karşılaşmayı 85-65 kazandı. Micic 21 sayı, 4 ribaunt, 7 asistle maçın yıldızı oldu.

Hakan Çalhanoğlu'na Juventus kanca attı
A Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Milan ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren ancak henüz anlaşma sağlayamayan yıldız futbolcu için Juventus devreye girdi. İtalyan basınına göre, Merih Demiral'ın formasını giydiği Juve'nin milli oyuncuya yıllık 5 veya 6 milyon Euro maaş önerdiği kaydedildi.

DÜNYA ŞAMPIYONU patenci, pizzacı oldu
DÜNYA şampiyonu hız patencisi Elise Christie, Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları için para biriktirmek adına pizza restoranında kurye olarak çalışıyor. 30 yaşındaki Büyük Britanyalı sporcu, milli takım bütçesinde yapılan büyük kesinti sebebiyle çalıştığını söyledi. Gündüzleri antrenmanlarını sürdüren Christie, akşamları pizza dağıtıyor. BBC'ye konuşan Christie, "Tek amacım Pekin'de madalya almak. Sıkı çalışıyorum ve son yarışlardaki hatalarıma dair zaaflarım üzerinde çalışıyorum" dedi.

Forma değiştirmenin bedeli artık çok ağır!
PREMIER Lig yönetimi, tüm dünyayı saran Koronavirüs salgınından dolayı forma değişikliği ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Artık forması, rakip takım oyuncusu ile değiştirmesi futbolcuya pahalıya mal olacak. Lig yönetimi, karşılıklı değiştiren isimlere 5'er bin pound (55 bin TL) ceza keseceğini duyurdu.

Hocaların kapı kapı dolaşmasına önlem!
BREZİLYA Federasyonu, ülkemizde de sıkça yaşanan teknik direktörlük değişikliklerini sınırlandırma kararı aldı. Bundan böyle Brezilya Serie A Ligi takımları, bir sezon içerisinde en fazla iki teknik adam ile çalışabilecek. Bir hoca ise bir sezon içerisinde en fazla iki takımda görev alabilecek. Eğer herhangi bir takım, iki teknik direktör çalıştırma hakkını kullandıysa, ancak 'geçici' bir antrenörle sezonu bitirebilecek

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