Haber hattı

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, normal sezonun son iç saha maçında Panathinaikos'u 20 sayı farkla 85-65 yenerekaldı. Mücadeleye Micic'in etkili performansıyla başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreğiüstün tamamladı. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına daönde gitti. İkinci yarıda da kontrolü elden bırakmayan Anadolu Efes rahat bir oyun sergileyip karşılaşmayıkazandı. Micic 21 sayı, 4 ribaunt, 7 asistle maçın yıldızı oldu.A Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Milan ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren ancak henüz anlaşma sağlayamayan yıldız futbolcu için Juventus devreye girdi. İtalyan basınına göre,DÜNYA şampiyonu hız patencisi Elise Christie, Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları için para biriktirmek adına pizza restoranında kurye olarak çalışıyor. 30 yaşındaki Büyük Britanyalı sporcu, milli takım bütçesinde yapılan büyük kesinti sebebiyle çalıştığını söyledi. Gündüzleri antrenmanlarını sürdüren Christie, akşamları pizza dağıtıyor. BBC'ye konuşan Christie,dedi.PREMIER Lig yönetimi, tüm dünyayı saran Koronavirüs salgınından dolayı forma değişikliği ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Artık forması, rakip takım oyuncusu ile değiştirmesi futbolcuya pahalıya mal olacak. Lig yönetimi, karşılıklı değiştiren isimlereceza keseceğini duyurdu.BREZİLYA Federasyonu, ülkemizde de sıkça yaşanan teknik direktörlük değişikliklerini sınırlandırma kararı aldı.Bir hoca ise bir sezon içerisinde en fazla iki takımda görev alabilecek. Eğer herhangi bir takım, iki teknik direktör çalıştırma hakkını kullandıysa, ancak 'geçici' bir antrenörle sezonu bitirebilecek