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Giriş Tarihi: 27.3.2021 16:27

ASKF'nin yeni başkanı oldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
ASKF'nin yeni başkanı Adnan Yükselir oldu

Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 15'inci Genel Kurulu bugün Şanlıurfa 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 15'inci Genel Kurulu bugün Şanlıurfa 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 15'inci Genel Kurulu bugün Şanlıurfa 11 nisan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Mehmet Aktaşoğlu ile Adnan Yükselir'in aday olduğu kongrede sandık sayımlar yapıldı ve sonuçlar açıklandı.265 kişinin oy kullandığı genel kurulda 9 oy geçersiz sayılırken, Adnan Yükselir 138 oy aldı. Mehmet Aktaşoğlu'nun 116 oy aldığı kongrede Adnan Yükselir Şanlıurfa Amatör Spor Federasyon u'nun yeni Başkanlığına seçildi.

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ASKF'nin yeni başkanı Adnan Yükselir oldu
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