Çanakkale ruhunu yaşadılar

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenip Gençliler Spor Kulübü Derneği'nce yürütülen 'Çanakkale Ruhu' projesi kapsamında ilçe merkezinde ikamet eden yaklaşık 45 genç, Çanakkale'de Seyit Onbaşı, Rumeli Mecidiye Tabyası, Zığın Dere Hastane Şehitliği, Şahin Dere Hastane Şehitliği, Şehitler Abidesi, Ertuğrul Tabyası, Yahya Çavuş, Albayrak Sırtı, Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, 57.Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Mehmet Akif Ersoy'un müzeye çevrilen evini gezdi.

Genç eski Kaymakamı Çanakkale Vali Yardımcısı Abdullah Köklü'nün yakından ilgilendiği gençler, Türkiye tarihinde büyük öneme sahip olan Çanakkale ruhunu adeta yerinde yaşadı.

O RUHU YERİNDE YAŞADILAR

Gençliler Spor Kulübü Derneği bünyesinde katıldığı Çanakkale gezisinin kendisinde büyük izler bıraktığını ifade eden Muhammed Ortak: "Şimdiye kadar Çanakkale'yi hep tarih kitaplarından ve belgesellerden gürdük. Tabi o zaman bizlerde bıraktığı izler ile şimdi burada yaşadığımız hisler arasında büyük farklar var. Çanakkale'yi bilmek o büyük ruhu bilmek için Çanakkale'ye gelmek gerekiyormuş. Büyük payeler çıkardığımız bu geziye katılmamızı sağlayan derneğimize ve burada bizlere gösterdiği fevkalede ilgiden ötürü eski kaymakamımız Çanakkale Vali Yardımcımız sayın Abdullah Köklü'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Ülke tarihinde önemli bir yeri olan Çanakkale'yi yerinde görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden gençlerden Yusuf Doğru ise şunları söyledi: "Çanakkale, bizlere anlatılandan çok daha fazlasıymış. Tarihimizi, geçmişimizi o ruhu anlayabilmek için mutlaka Çanakkale'ye gelinmesi gerekiyormuş. Arkadaşlarım gibi bende de derin izler bırakan bu geziye katıldığım ve özellikle burada sayın Valimiz ile de tanışma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bu gün Genç ilçemizde eğitim gördüğümüz spor yaptığımız sosyal, sportif ve kültürel aktiviteler gerçekleştirdiğimiz alanları bizlere kazandıran Sayın eski Kaymakamımıza tekrardan şükran ve minnetimi ifade etmek istiyorum." dedi.

"SİZLERİ BÜYÜK YERLERDE GÖRMEK BENİ MUTLU EDECEKTİR"

3 Yıldan fazla bir süre görev aldığı Genç ilçesini güzel düşünceler ve iyi hatıralar ile andığını ifade eden Vali Yardımcısı Abdullah Köklü Genç ilçesinin kendisinde ap ayrı bir yere sahip olduğunu ve kendisini Gençli gördüğünü söyledi. Vali Yardımcısı Köklü: "Görev sürem içerisinde kültür merkezimiz, okullarımız spor alanlarımızı tek tek gece gündüz arkadaşlarımız ile birlikte emek verip sizlere kazandırmaya çalıştık. Tabi onların kullanıldığını görünce de mutlu olduk. Bugün buradasınız Çanakkale'yi geziyorsunuz. Burada yaşadığınız o ruhu arkadaşlarınıza da anlatınız. Bütün kardeşlerimizin gelip buraları görmelerini istiyoruz. İnşallah sizlerde yarın bir gün çalışarak daha fazla emek vererek büyük yerlere geleceksiniz. O zaman bizler çok mutlu olacağız. Sizleri ailelerinizi ve Genç halkını en kalbi duygularım ile selamlıyorum." dedi.

"DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu tür gezilerin gençlerde tarih bilincinin oluşmasına katkı sağlayacağını ifade eden Gençliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Emrullah Kılıç gezi projesine destek verenlere teşekkür edip şunları söyledi: "Herkesin Çanakkale gibi büyük bir panoramik müze olan ve ruh taşıyan Gelibolu yarımadasını gezmesi lazım. Biz de aynı düşüncedeyiz. Çanakkale ruhunun bu gençlikte oluşması lazım. Çünkü Çanakkale Zaferi varlık ile yokluk mücadelesinin ve inancın zaferidir. Güçlü yarınlar için Çanakkale ruhu şart. Gençliler Spor Kulübü Derneği olarak bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Projemizi destekleyen İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanı Sayın Ziya Sözen'e Çanakkale Vali Yardımcısı Sayın Abdullah Köklü'ye ve Genç Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Zeki Dirik'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.