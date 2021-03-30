Şanlıurfalı genç Dünya şampiyonu oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mevsimlik işçi bir ailenin evladı olarak dünyaya gelen ve 11 yaşında sokakta simit satarken bir antrenörle tanıştı. Kendisi boksa merak salan Nusret Fetih Yakşi (24), iki Türkiye şampiyonluğu kazanmıştı. Kocaeli Uluslararası Fuar alanında düzenlenen Dünya Şampiyonası boks müsabakasında Afganlı Rakibi Mohammad Hasan Karimi karşısında boks maçına çıktı. Mücadeleden 3-0'lık net bir skorla rakibini yenerek Dünya şampiyonu oldu

Nusret Fetih Yakşi Dünya Şampiyon Şanlıurfa'da ve Viranşehir ilçesinde sevinç yarattı