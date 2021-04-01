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Giriş Tarihi: 1.4.2021 10:57

Moto3'ün ikinci ayağında yarışacak

AA
Deniz Öncü Moto3'ün ikinci ayağında yarışacak

Milli motosikletçi , Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından organize edilen ve 2-4 Nisan tarihlerinde 'da düzenlenecek 'nın ikinci ayağında mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ikinci ayağı olan Doha Grand Prix'si, 5 bin 380 metre uzunluğa sahip Uluslararası Losail Pisti'nde düzenlenecek.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Red Bull KTM Tech3 takımıyla Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Deniz Öncü, geçen hafta yaşadığı kaza nedeniyle kaybettiği puanları telafi etmeye çalışacak.

Deniz Öncü, 2 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlara, 3 Nisan Cumartesi günü de sıralama turuna katılacak. Sezonun 18 turluk ikinci yarışı, 4 Nisan Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

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Deniz Öncü Moto3'ün ikinci ayağında yarışacak
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