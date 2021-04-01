Haber hattı

TÜRKIYE Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanmasına karar verdi. FIFA ile protokol imzalayacak olan TFF,uygulamanın 2022-2023 sezonunda başlatılmasını karara bağladı.PORTEKİZLİ yıldız Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan maçından sonra yere fırlattığı kaptanlık pazubandı, hasta bir bebeğin tedavisine yardımcı olmak için açık artırmaya çıktı.Tedavi ve ameliyatı için 2.5 milyon Euro'ya ihtiyacı olan kuruluş da bandı müzayedeye çıkardı. Sırp gazetesi Telegraf, banda çok yoğun ilgi olduğunu vebildirdi.2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda dünAlmanya'yı 2-1 mağlup etti. 45+2'de Pandev ağları sarsarken, 63'te Panzerler, İlkay'ın penaltısı ile yanıt verdi. Skoru ise 85'te Eljif Elmas'ın golü belirledi ve Kuzey Makedonya 3 puanı aldı.Grubun diğer mücadelelerinde Ermenistan, Romanya'yı 3-2 yenerken İzlanda da Liechtenstein'ı 4-1'lik skorla yıktı.VOLEYBOL Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabında VakıfBank ve Fenerbahçe Opet, rakiplerini yenerek serilerinde 1-0 öne geçtiler. Günün ilk maçındaSarı-lacivertli takım daSerilerin ikinci maçları 5 Nisan Pazartesi, eşitlik olması halinde ise üçüncü karşılaşma 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak.SİYAH-BEYAZLI kulübün erkek basketbol takımında Koronavirüs şoku yaşanıyor. Beşiktaş Icrypex'teKovid-19 tespit edildiği açıklandı. ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaolan Kartal'da, bu 8 ismin tedavi, takip ve izolasyon programına ilgili protokoller uyarınca başlandığı duyuruldu.1. GRUP: (25. Hafta) Malatya Yeşilyurt Bld- Manisaspor: 4-0, Kızılcabölükspor-Bucaspor 1928: 2-3, Nevşehir Bld-1877 Alemdağ: 2-1, Antalya Kemer- Ofspor: 0-2, Edirne Belediyesi Paş Edirne-Diyarbekirspor: 0-1, Artvin Hopa-Payasspor: 4-0, Fatsa Bld-Bld Derince: 0-2, Çankaya-Arnavutköy Bld: 2-3. 2. GRUP: (29. Hafta) Ağrı 1970-Tekirdağspor: 1-4, Tokat-Karaman Bld: 1-2, HEABüyükçekmece Tepecik: 0-2, Belediye Kütahya-Yomra: 3-2, İskenderun-Fethiyespor: 1-0, Mardin Fosfat-Ceyhan: 2-1, Nazilli Bld-Darıca Gençlerbirliği: 1-0, Atlas Maden Çengelköyspor- Yozgatspor 1959: 3-0. 3. GRUP: (29. Hafta) Çarşambaspor-Şile Yıldız: 1-2, Arhavispor-Altındağspor: 0-0, Çatalcaspor-Osmaniyespor: 2-0, Cizre-Erbaa: 1-1, Yalovaspor- Isparta 32: 1-3, Elazığ Karakoçan-Esenler Erok: 0-0, Karşıyaka-Batman Petrol: 0-0, Somaspor-İçel İdmanyurdu: 1-0.