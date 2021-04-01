Haber hattı

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Giriş Tarihi: 1.4.2021

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TFF 1. Lig'de 2022'de VAR başlıyor
TÜRKIYE Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanmasına karar verdi. FIFA ile protokol imzalayacak olan TFF, Riva'da bulunan TFF VAR Merkezi ile TFF 1. Lig maçlarına ev sahipliği yapacak statlardaki hem fiziki hem de teknolojik altyapı çalışmalarında, VAR, AVAR ve operatör kadroları gibi protokolde yer alan tüm konularda hazırlıkların eksiksiz yapılması amacıyla, uygulamanın 2022-2023 sezonunda başlatılmasını karara bağladı.

Rondela'nun öfkesi bir bebeğe umut oldu
PORTEKİZLİ yıldız Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan maçından sonra yere fırlattığı kaptanlık pazubandı, hasta bir bebeğin tedavisine yardımcı olmak için açık artırmaya çıktı. Maç bitiminde bir stat çalışanının pazubandı alıp, 6 aylık SMA hastası bebek için fon arayan bir organizasyona bağışlamasıyla süreç başladı. Tedavi ve ameliyatı için 2.5 milyon Euro'ya ihtiyacı olan kuruluş da bandı müzayedeye çıkardı. Sırp gazetesi Telegraf, banda çok yoğun ilgi olduğunu ve gerekli rakama ulaşmanın sorun olmayacak gibi göründüğünü bildirdi.

Eljif Elmas ile Pandev Almanya'yı devirdi
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda dün eski Galatasaraylı Goran Pandev ile eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın formasını giydiği Kuzey Makedonya, Almanya'yı 2-1 mağlup etti. 45+2'de Pandev ağları sarsarken, 63'te Panzerler, İlkay'ın penaltısı ile yanıt verdi. Skoru ise 85'te Eljif Elmas'ın golü belirledi ve Kuzey Makedonya 3 puanı aldı. Almanya, 2001'den sonra ilk kez (35 maç) bir Dünya Kupası eleme karşılaşmasını kaybetti. Grubun diğer mücadelelerinde Ermenistan, Romanya'yı 3-2 yenerken İzlanda da Liechtenstein'ı 4-1'lik skorla yıktı.

VakıfBank ve Fenerbahçe yarı finalde 1 adım önde
VOLEYBOL Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabında VakıfBank ve Fenerbahçe Opet, rakiplerini yenerek serilerinde 1-0 öne geçtiler. Günün ilk maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 25-18, 25-22 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yendi. Sarı-lacivertli takım da Eczacıbaşı VitrA karşısında 25-17, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazandı. Serilerin ikinci maçları 5 Nisan Pazartesi, eşitlik olması halinde ise üçüncü karşılaşma 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Beşiktaş Icrypex'te 8 Koronavirüs vakası
SİYAH-BEYAZLI kulübün erkek basketbol takımında Koronavirüs şoku yaşanıyor. Beşiktaş Icrypex'te 4 basketbolcu, altyapıda bulunan ve A takımla antrenmanlara çıkan 2 sporcu ile birlikte teknik ekipten 2 kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklandı. ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında 4 Nisan Pazar günü Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak olan Kartal'da, bu 8 ismin tedavi, takip ve izolasyon programına ilgili protokoller uyarınca başlandığı duyuruldu.

Misli.com 3. Lig'de dün
1. GRUP: (25. Hafta) Malatya Yeşilyurt Bld- Manisaspor: 4-0, Kızılcabölükspor-Bucaspor 1928: 2-3, Nevşehir Bld-1877 Alemdağ: 2-1, Antalya Kemer- Ofspor: 0-2, Edirne Belediyesi Paş Edirne-Diyarbekirspor: 0-1, Artvin Hopa-Payasspor: 4-0, Fatsa Bld-Bld Derince: 0-2, Çankaya-Arnavutköy Bld: 2-3. 2. GRUP: (29. Hafta) Ağrı 1970-Tekirdağspor: 1-4, Tokat-Karaman Bld: 1-2, HEABüyükçekmece Tepecik: 0-2, Belediye Kütahya-Yomra: 3-2, İskenderun-Fethiyespor: 1-0, Mardin Fosfat-Ceyhan: 2-1, Nazilli Bld-Darıca Gençlerbirliği: 1-0, Atlas Maden Çengelköyspor- Yozgatspor 1959: 3-0. 3. GRUP: (29. Hafta) Çarşambaspor-Şile Yıldız: 1-2, Arhavispor-Altındağspor: 0-0, Çatalcaspor-Osmaniyespor: 2-0, Cizre-Erbaa: 1-1, Yalovaspor- Isparta 32: 1-3, Elazığ Karakoçan-Esenler Erok: 0-0, Karşıyaka-Batman Petrol: 0-0, Somaspor-İçel İdmanyurdu: 1-0.

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