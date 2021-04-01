Haber hattı

TFF 1. Lig'de 2022'de VAR başlıyor
TÜRKIYE Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanmasına karar verdi. FIFA ile protokol imzalayacak olan TFF, Riva'dabulunan TFF VARMerkezi ile TFF 1. Ligmaçlarına ev sahipliğiyapacak statlardaki hemfiziki hem de teknolojikaltyapı çalışmalarında,VAR, AVAR ve operatörkadroları gibi protokoldeyer alantüm konulardahazırlıkların eksiksizyapılması amacıyla, uygulamanın 2022-2023 sezonunda başlatılmasını karara bağladı.
Rondela'nun öfkesi bir bebeğe umut oldu
PORTEKİZLİ yıldız Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan maçından sonra yere fırlattığı kaptanlık pazubandı, hasta bir bebeğin tedavisine yardımcı olmak için açık artırmaya çıktı. Maç bitimindebir stat çalışanınınpazubandı alıp, 6 aylıkSMA hastası bebek için fonarayan bir organizasyonabağışlamasıyla süreç başladı. Tedavi ve ameliyatı için 2.5 milyon Euro'ya ihtiyacı olan kuruluş da bandı müzayedeye çıkardı. Sırp gazetesi Telegraf, banda çok yoğun ilgi olduğunu ve gerekli rakamaulaşmanın sorunolmayacak gibi göründüğünü bildirdi.
Eljif Elmas ile Pandev Almanya'yı devirdi
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda dün eski GalatasaraylıGoran Pandev ileeski FenerbahçeliEljif Elmas'ın formasınıgiydiğiKuzey Makedonya, Almanya'yı 2-1 mağlup etti. 45+2'de Pandev ağları sarsarken, 63'te Panzerler, İlkay'ın penaltısı ile yanıt verdi. Skoru ise 85'te Eljif Elmas'ın golü belirledi ve Kuzey Makedonya 3 puanı aldı. Almanya, 2001'den sonrailk kez (35 maç) bir DünyaKupası eleme karşılaşmasınıkaybetti. Grubun diğer mücadelelerinde Ermenistan, Romanya'yı 3-2 yenerken İzlanda da Liechtenstein'ı 4-1'lik skorla yıktı.
VakıfBank ve Fenerbahçe yarı finalde 1 adım önde
VOLEYBOL Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabında VakıfBank ve Fenerbahçe Opet, rakiplerini yenerek serilerinde 1-0 öne geçtiler. Günün ilk maçında VakıfBank, Türk HavaYolları'nı 25-18, 25-22ve 25-13'lük setlerle 3-0yendi. Sarı-lacivertli takım da Eczacıbaşı VitrA karşısında25-17, 25-21 ve 25-21'liksetlerle 3-0 kazandı. Serilerin ikinci maçları 5 Nisan Pazartesi, eşitlik olması halinde ise üçüncü karşılaşma 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Beşiktaş Icrypex'te 8 Koronavirüs vakası
SİYAH-BEYAZLI kulübün erkek basketbol takımında Koronavirüs şoku yaşanıyor. Beşiktaş Icrypex'te 4 basketbolcu, altyapıdabulunan ve A takımlaantrenmanlara çıkan 2sporcu ile birlikte teknikekipten 2 kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklandı. ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında 4 Nisan Pazargünü Bahçeşehir Kolejiile karşılaşacak olan Kartal'da, bu 8 ismin tedavi, takip ve izolasyon programına ilgili protokoller uyarınca başlandığı duyuruldu.