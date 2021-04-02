Haber hattı

URUGUAYLI futbolcu Sebastian Abreu, 44 yaşında transfer yapmaya devam ediyor. 27 senelik futbol kariyerinde River Plate, Real Sociedad, Deportivo La Coruna gibi önemli takımlarda da forma giyen Abreu'nun 31. takımı Sud Americana oldu. Kendi rekorunu da geliştiren 44 yaşındaki oyuncu transferi için, "İlk günkü gibi heyecanlıyım" yorumunu yaptı.GABON Milli Takımı'nda Koronavirüs'e yakalanan Hatay'ın golcüsü Boupendza'nın son testinin negatif çıktığı bildirildi. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Boupendza'nın testi negatif oldu. Cuma gecesi (bugün) gelecek. G.Saray maçında oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek" dedi.BORUSSİA Dortmund'un Norveçli golcüsü Haaland'ın hangi takıma gideceği konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı. Adı Real Madrid ve Manchester City gibi takımlarla da anılan Haaland için Barcelona'nın da ciddi şekilde devreye girdiği ve menajer Mino Raiola ve Haaland'ın babasının dün sabah Barselona'ya giderek, Katalan kulübünün başkanı Laporta ile görüştüğü iddia edildi.DÜNYA Kupası Elemeleri'nde İspanyol devlet televizyonu RTVE'nin İspanya ile karşılaşan Kosova'nın kısaltmasınıyazması, tepkiye neden oldu. Kosova medyası, maçla ilgili haberlerinde RTVE'nin uygulamasını "skandal" ve "aşağılayıcı" olarak nitelendirdi. Kosova'yı bağımsız bir ülke olarak tanımayan İspanya'nın, maç öncesi Kosova'nın sembolleri ile milli marşını kabul etmek istemediği, ancak bu girişimin FIFA ile FFK tarafından reddedildiği ileri sürülmüştü.PLAY-off'lara katılmayı garantileyen Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 33. hafta maçında İspanya'da Baskonia'yı uzatma sonunda 111-101 mağlup etti. Temsilcimiz ilk çeyreğini 22-19 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 46-41 üstünlükle girdi. İkinci yarı müthiş çekişmeye sahne oldu. Normal normal süre 92-92 sona erdi. Uzatmaya 6-0'lık seriyle başlayan Efes, karşılaşmayı 111-101 kazandı.Kaan Ayhan'ın da test sonucu pozitif çıktı...DÜNYA Kupası elemelerinde forma giyen A Milli Takım futbolcularımızın Koronavirüs'e yakalanma haberlerine bir yenisi daha eklendi. Serie A takımlarından Sassuolo, Kaan Ayhan'ın milli takım kampında yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Açıklamada, Kaan Ayhan'ın herhangi bir belirti göstermediği ve kendisine ilgili sağlık prosedürlerinin uygulandığı ifade edildi.Amed SF-AfjetAfyon: 1-1, Hekimoğlu Trabzon-Manisaspor: 1-1, Anagold24Erzincan-Çorum: 0-1, Kahramanmaraş-Kocaeli: 0-2, Sancaktepe-İnegölspor: 1-4, AnkaraDemir-Niğde Anadolu: 3-0,Hacettepe-Zonguldak Kömür:1-0, Uşak-Gümüşhane: 0-2,Şanlıurfa-Sarıyer: 1-2Pazar-TY Elazığspor:2-3, Van-Bayburt Öİ:1-1, Kırklarelispor-Serik Bld:0-0, Tarsus İY-Kardemir Karabük:4-0, Eyüp-Turgutlu: 2-0,Karatay Termal 1922 Konya-Etimesgut Bld: 1-0, Bodrum-Kırşehir Bld: 0-1, KaracabeyBld-Mamak: 4-0, Sakarya-Pendik: 0-0, GMG Kastamonuspor-Sivas Bld: 0-0Kırıkkale BA-SiirtİÖİ: 1-0, Bergama Bld-KarbelKaraköprü Bld: 1-1, 68 AksarayBld-Bursa Yıldırım: 0-1,1954 Kelkit Bld-Alanya Kestel:0-0, Sultanbeyli Bld-Düzce:0-0, Kozan-Adıyaman 1954:2-3, Muğla-Silivri: 0-0, Modafen-Bayrampaşa: 2-1