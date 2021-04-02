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Giriş Tarihi: 2.4.2021 15:11

şampiyon oldu

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Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü şampiyon oldu

Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası’nda büyük erkeklerde finalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yenen şampiyon oldu.

Türkiye genelinden 48 il, 477 takım ve 1900'ü aşkın sporcunun katıldığı Kulüpler Karate Şampiyonası'nda heyecan büyük erkekler müsabakalarıyla devam etti. Şampiyona'nın üçüncü gününde büyük erkekler kategorisinde 186 takım tatamiye çıktı.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir'den oluşan ve şampiyonada Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan Kata Milli Takımı zorlanmadan şampiyon oldu. Rahat bir şekilde finale yükselen Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü şampiyonluk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü mağlup ederken hakemlerden 27.48 puan aldı.Şampiyona Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek; '' Kağıthane'de Sporcuhane projesini başlattık. Sporcuhane projesi ile çocuk, genç, yetişkin, engelli, ev hanımı; toplumun her kesiminden vatandaşımızı sporla buluşturduk. Spora olan yatırımlarımız neticesinde Kağıthane, adını artık kupa ve madalyalarıyla duyuruyor. Hedefimiz 2021 Tokyo Olimpiyatı'na katılarak altın madalya kazanmak. Sporcularımıza sonuna kadar güveniyor ve destekliyorum.'' diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcusu, milli karateci Ali Sofuoğlu, bu yıl Tokyo'da düzenlenecek 2021 Olimpiyatı'nda ülkemizi temsil edecek.

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Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü şampiyon oldu
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