Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Alanya Ultra Trail başladı
Giriş Tarihi: 3.4.2021 12:29

Ultra Trail başladı

İHA
Alanya Ultra Trail başladı

’nın ilçesinde patika koşusu bugün 24 ülkeden 544 sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 takviminde yer alan ve Merrell'ın isim sponsorluğunda 'Sea, Sun, Run' (Deniz, Güneş, Koşu) konseptiyle gerçekleştirilen yarışta, 24 ülkeden 544 yerli ve yabancı patika koşucusu için düzenlenen Merrell Alanya Ultra Trail'in startı Kızılkule'den 4 farklı parkur için verildi.

Sabah saat 06.30'da 76 km ve 48 km parkuru, saat 09.00'da da 28 km ile 17 km yarışları başladı. Yarışların startını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verirken sporcular yorucu parkurda birbirleriyle yarışıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?
Son dakika: Fenerbahçe'de 6 ismin bileti kesildi! Futbolu bırakıp teknik ekibe katılacak...
Sosyal medyadaki video evlat hasretini bitirdi
Başkan Erdoğan'da teşkilatlara 5 talimat
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile güzel oyuncu Zehra Yılmaz arasında aşk iddiası! Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğününden sonra...
Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu’nun mirası 296 itfaiyeciye
TikTok mağduru olan Demet Akalın alay konusu oldu! Fenomenler sosyal medyadan böyle ti’ye aldılar!
Yunanistan'ın asılsız 'düzensiz göçmen' iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan tokat gibi yanıt
Dünyada otomobil üretimi durdu! 25 dolar değerindeki çip her şeyi kilitledi
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya Ultra Trail başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA