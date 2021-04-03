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Giriş Tarihi: 3.4.2021 10:42

tek erkeklerde Sinner-Hurkacz finali oynanacak!

AA
Miami Açık tek erkeklerde Sinner-Hurkacz finali oynanacak!

Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finali, İtalyan ile Polonyalı arasında oynanacak. Jannik Sinner, İspanyol rakibi Roberto Bautista Agut'u yenerken, diğer yarı final müsabakasında Polonyalı Hubert Hurkacz, Rus rakibi 'i devirdi.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen organizasyonda, tek erkeklerde yarı final müsabakaları yapıldı.

19 yaşındaki Jannik Sinner, İspanyol rakibi Roberto Bautista Agut'u 2-1'le geçerek adını finale yazdırdı. İlk seti 7-5 kaybeden Sinner, diğer iki seti 6-4'lük skorlarla kazanarak finale yükseldi.

Diğer yarı final müsabakasında Polonyalı Hubert Hurkacz, Rus rakibi Andrey Rublev'i 2-0 yenerek finale çıktı. Hurkacz, 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibine üstünlük sağladı.

Dünya 31 numarası Sinner ile 37. basamakta yer alan Hurkacz, yarın şampiyonluk için mücadele edecek.

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Miami Açık tek erkeklerde Sinner-Hurkacz finali oynanacak!
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