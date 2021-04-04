Melisa Güneş'ten 3 madalya birdenbaşkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda mindere çıkan Melisa Güneş 3 madalya birden kazandı. Milli sporcumuz, koparmada 68 kiloluk derecesiyleMelisa Güneş, silkmede 83, toplamda ise 151 kilo ile, Koronavirüs'e bağlı olarak düşen gelirlerin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de başarısız olunca mali krizle yüz yüze geldi.gelir kaybının etkilerini yaşamaya devam eden Juventus, oyunculardan 4 aylık maaşları olan mart, nisan, mayıs ve haziranGeçen sezondan itibaren pandemi nedeniyle gelirleri düşen kulüp, futbolcularla anlaşmaya vararak maaşlarda indirime gitmişti.Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndearasında dün başlaması gereken play-off yarı final eşleşmesinin tüm maçları, sarı-kırmızılı takımdaki Koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Erkeklerde de bugün oynanması gerekenkarşılaşması siyah-beyazlı ekipteki pozitif vakalar yüzünden tehir edildi.Ligue 1'de zirve mücadelesinde Lille, PSG'yi deplasmanda 1-0 yenerek 66 puanla liderliği ele geçirdi. Lille'e galibiyeti getiren golü, 20. dakikada Jonathan David kaydetti. 63 puanda kalan PSG'de Neymar 90'da, konuk takımda ise Djalo 90+1'de kırmızı kart gördü.1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor, Tuzlaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek 4 hafta sonra galip geldi. Konuk ekibe 3 puanı getiren gollerSamsunspor'dan Savicevic 77'de kırmızı kart gördü.