Melisa Güneş'ten 3 madalya birden RUSYA'NIN başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda mindere çıkan Melisa Güneş 3 madalya birden kazandı. Milli sporcumuz, koparmada 68 kiloluk derecesiyle gümüş madalyaelde etti. Melisa Güneş, silkmede 83, toplamda ise 151 kilo ile 2bronz madalyanınsahibi oldu.
JUVE, MAAŞLARI GELECEK SEZON ÖDEMEK İSTİYOR! JUVENTUS, Koronavirüs'e bağlı olarak düşen gelirlerin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de başarısız olunca mali krizle yüz yüze geldi. Corrieredello Sport'a göre; gelir kaybının etkilerini yaşamaya devam eden Juventus, oyunculardan 4 aylık maaşları olan mart, nisan, mayıs ve haziran ücretleriningelecek sezona ertelenmesinitalep etti. Geçen sezondan itibaren pandemi nedeniyle gelirleri düşen kulüp, futbolcularla anlaşmaya vararak maaşlarda indirime gitmişti.
GALATASARAY-NESİBE AYDIN SERİSİNE KOVİD-19 ENGELİ HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ileNesibe Aydın arasında dün başlaması gereken play-off yarı final eşleşmesinin tüm maçları, sarı-kırmızılı takımdaki Koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Erkeklerde de bugün oynanması gereken Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji karşılaşması siyah-beyazlı ekipteki pozitif vakalar yüzünden tehir edildi.
PSG'Yİ DEVİREN LİLLE ZİRVEYİ ELE GEÇİRDİ FRANSA Ligue 1'de zirve mücadelesinde Lille, PSG'yi deplasmanda 1-0 yenerek 66 puanla liderliği ele geçirdi. Lille'e galibiyeti getiren golü, 20. dakikada Jonathan David kaydetti. 63 puanda kalan PSG'de Neymar 90'da, konuk takımda ise Djalo 90+1'de kırmızı kart gördü. Yusuf ve Zeki'nin oynamadığı maçtaBurak Yılmaz 73. dakikada oyuna girdi.
SAMSUN 4 HAFTA SONRA KAZANDI
TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor, Tuzlaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek 4 hafta sonra galip geldi. Konuk ekibe 3 puanı getiren goller Yasin Öztekin (Dk.58-penaltı) veCoureur'den (90+6) geldi. Samsunspor'dan Savicevic 77'de kırmızı kart gördü.