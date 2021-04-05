İstanbul’da rekor!

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu dün 16. kez yapılırken, Tarihi Yarımada'da pandemi nedeniyle bu kezyer aldı. Spor İstanbul tarafından düzenlenen maratonda,1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak kazandı. Kenyalı Yalemzerf Yehualaw ikinci, bir diğer Kenyalı sporcu Hellen Obiri de 3. oldu.59.38'le Kamworor Geoffrey ikinci, 59.45'lik derecesiyleTÜRK sporcular arasında yapılan sıralamada erkeklerde 1.02.36'lık derecesiyle Kaan Kigen Özbilen ilk basamakta gelirken, Aras Kaya ve Halil Yaşin onu takip etti. Kadınlar kategorisinde Yasemin Can 1.08.32'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Yasemin Can Arslan ikinci, Büşra Nur Koku da üçüncü oldu.Red Bull Challengers da maratona renk kattı.koşu grupları, branşlarında TarihiYarımada'da koşanlar arasındaydı.