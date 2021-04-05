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Giriş Tarihi: 5.4.2021

İstanbul’da rekor!

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İstanbul’da rekor!

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda kadınlarda Kenyalı atlet RUTH CHEPNGETICH, 1.04.01 ILE DÜNYA REKORU KIRDI

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu dün 16. kez yapılırken, Tarihi Yarımada'da pandemi nedeniyle bu kez 4 bin koşucu yer aldı. Spor İstanbul tarafından düzenlenen maratonda, World Athletics tarafından Elite Label kategoride gösterilen yarışı kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak kazandı. Kenyalı Yalemzerf Yehualaw ikinci, bir diğer Kenyalı sporcu Hellen Obiri de 3. oldu. Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, yarışı 59.35'lik derecesi ile ilk sırada tamamladı. 59.38'le Kamworor Geoffrey ikinci, 59.45'lik derecesiyle Kenyalı Ronger Kırkorir de 3. olarak bitirdi.

İLK SIRA ÖZBİLEN'İN
TÜRK sporcular arasında yapılan sıralamada erkeklerde 1.02.36'lık derecesiyle Kaan Kigen Özbilen ilk basamakta gelirken, Aras Kaya ve Halil Yaşin onu takip etti. Kadınlar kategorisinde Yasemin Can 1.08.32'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Yasemin Can Arslan ikinci, Büşra Nur Koku da üçüncü oldu.

RED BULL CHALLENGERS FARKI
Red Bull Challengers da maratona renk kattı. Beat, Rundamental, Karşıyaka One Team, No Reason Co. ve Runarchy koşu grupları, branşlarında Tarihi Yarımada'da koşanlar arasındaydı.

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