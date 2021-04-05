İstanbul’da rekor!

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda kadınlarda Kenyalı atlet RUTH CHEPNGETICH, 1.04.01 ILE DÜNYA REKORU KIRDI
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu dün 16. kez yapılırken, Tarihi Yarımada'da pandemi nedeniyle bu kez 4 bin koşucu yer aldı. Spor İstanbul tarafından düzenlenen maratonda, WorldAthletics tarafından Elite Labelkategoride gösterilen yarışı kadınlardaKenyalı Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak kazandı. Kenyalı Yalemzerf Yehualaw ikinci, bir diğer Kenyalı sporcu Hellen Obiri de 3. oldu. Erkeklerde dünya yarımaraton rekortmeni olan Kenyalıatlet Kibiwott Kandie, yarışı59.35'lik derecesiile ilk sırada tamamladı. 59.38'le Kamworor Geoffrey ikinci, 59.45'lik derecesiyle KenyalıRonger Kırkorir de 3.olarak bitirdi.
İLK SIRA ÖZBİLEN'İN
TÜRK sporcular arasında yapılan sıralamada erkeklerde 1.02.36'lık derecesiyle Kaan Kigen Özbilen ilk basamakta gelirken, Aras Kaya ve Halil Yaşin onu takip etti. Kadınlar kategorisinde Yasemin Can 1.08.32'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Yasemin Can Arslan ikinci, Büşra Nur Koku da üçüncü oldu.
RED BULL CHALLENGERS FARKI
Red Bull Challengers da maratona renk kattı. Beat,Rundamental, Karşıyaka One Team, No ReasonCo. ve Runarchy koşu grupları, branşlarında TarihiYarımada'da koşanlar arasındaydı.