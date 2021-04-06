Engelli basketçiler sahaya indi! Çağrıcı, “Play off oynamak istiyoruz”

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılı mart ayında o andaki sıralamaya göre tamamlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne bu hafta start veriliyor. Toplam dört etaptan oluşan Süper Lig 1. etabının maçları, 8-12 Nisan tarihleri arasında Yalova'da tek devreli lig usulüne göre yapılacak. Ligin başarılı takımlarından Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ise ilk maçını 8 Nisan 2021 tarihinde Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'yle Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynayacak.



PLAY OFF OYNAMAK İSTİYORUZ



Kararın açıklanmasının ardından mavi beyazlılar, çalışmalarını yoğunlaştırarak sezona iddialı girmenin hesaplarını yapmaya başladı. Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda antrenmanlarını yapan sporcular, maç oynamayı özlediklerini ve başarılı olmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Yeni sezonda engellilere başarılar dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Uzun bir aradan sonra liglerin başlayacak olması bizi ve sporseverleri sevindirdi. Takımımızın gücü ortada. Biz ligde hedefi olan bir takımız. Gençlerimiz bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Güze bir sezon geçirip play off oynamak istiyoruz" dedi.



Toplam dört etaptan oluşan sezon planlamasına göre; 1. Etap 8-12 Nisan, 2. Etap 1-5 Mayıs, 3. Etap 19-23 Mayıs ve Play-Off ise 4-12 Haziran tarihlerinde oynanacak.