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Giriş Tarihi: 6.4.2021 14:16

'da karantina altında!

AA
Toprak Razgatlıoğlu Barselona'da karantina altında!

'da düzenlenen 'nın testlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan milli motosikletçi , 'da izole durumda bulunduğunu belirtti.

Koronavirüse yakalanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Barselona'da izole durumda bulunduğunu belirtti.

Toprak Razgatlıoğlu, yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba, öncelikle 'geçmiş olsun' dilekleriniz için herkese teşekkür ediyorum. Barselona'da 6. günüm. Kendimi izole ettim, hafif şekilde atlatıyorum. En kısa sürede Türkiye'ye dönmenin hayalini kuruyorum. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum, en kısa sürede görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın testleri için İspanya'da bulunan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun 1 Nisan'da yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştı.

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Toprak Razgatlıoğlu Barselona'da karantina altında!
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