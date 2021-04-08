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Giriş Tarihi: 8.4.2021 12:44

'a korona engeli

AA
Fransa Açık'a korona engeli

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'in ev sahipliğinde 23 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 30 Mayıs-13 Haziran tarihlerine alındı. Eleme maçlarının 24-28 Mayıs tarihlerinde oynanacağı bilgisi verildi.

Turnuvanın, ülke çapında üçüncü kez uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenmemesi için bu kararın alındığı belirtildi.

Geleneksel olarak mayıs ayının son haftası başlayan Roland Garros, 2020'de de salgın yüzünden 4 ay ertelenmişti.

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Fransa Açık'a korona engeli
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