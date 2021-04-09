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Giriş Tarihi: 10.4.2021 00:20

Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

DHA
Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası’nda  madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Milli sporcu Hakan Reçber, Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası erkekler 63 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda bir diğer gururumuz olan kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, finalde olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcularımızdan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şampiyonada altın madalya kazanarak Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren Hakan Reçber ile gümüş madalya kazanan Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün'ü tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

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Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik
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